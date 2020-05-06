Вечером для всех видов транспорта перекроют участок на проспекте Машерова

Источник материала: Tut.by

Сегодня вечером, 6 мая, перекроют движение транспорта на участке проспекта Машерова. Ограничения будут также 7 и 8 мая. Об этом сообщает ГАИ Минска.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Водителей информируют: 6, 7 и 8 мая на проспекте Машерова будут ограничивать движение — на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей.

Причина — репетиция торжеств, посвященных 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. На этот раз перекрытия связаны не с тренировками военных, а с подготовительными техническими мероприятиями и репетициями гражданской части праздника.

Вот когда именно участок проспекта Машерова будут перекрывать.

6 мая с 21.00 до 23.00;

7 мая с 13.30 до 17.00;

8 мая с 10.00 до 13.00.

В это время будет закрыто движение для всех видов транспорта на обозначенном участке.

На сайтах «Минсктранса» и предприятия «Столичный транспорт и связь» пока нет информации, как закрытый участок на проспекте Машерова будет объезжать общественный транспорт.