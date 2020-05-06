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Вечером для всех видов транспорта перекроют участок на проспекте Машерова

06.05.2020 19:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня вечером, 6 мая, перекроют движение транспорта на участке проспекта Машерова. Ограничения будут также 7 и 8 мая. Об этом сообщает ГАИ Минска.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Водителей информируют: 6, 7 и 8 мая на проспекте Машерова будут ограничивать движение — на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей.

Причина — репетиция торжеств, посвященных 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. На этот раз перекрытия связаны не с тренировками военных, а с подготовительными техническими мероприятиями и репетициями гражданской части праздника.

Вот когда именно участок проспекта Машерова будут перекрывать.

  • 6 мая с 21.00 до 23.00;
  • 7 мая с 13.30 до 17.00;
  • 8 мая с 10.00 до 13.00.

В это время будет закрыто движение для всех видов транспорта на обозначенном участке.

На сайтах «Минсктранса» и предприятия «Столичный транспорт и связь» пока нет информации, как закрытый участок на проспекте Машерова будет объезжать общественный транспорт.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня вечером, 6 мая, перекроют движение транспорта на участке проспекта Машерова. Ограничения будут также 7 и 8 мая.
 
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