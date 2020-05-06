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Вечером для всех видов транспорта перекроют участок на проспекте Машерова
Источник материала: Tut.by
Сегодня вечером, 6 мая, перекроют движение транспорта на участке проспекта Машерова. Ограничения будут также 7 и 8 мая. Об этом
Водителей информируют: 6, 7 и 8 мая на проспекте Машерова будут ограничивать движение — на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей.
Причина — репетиция торжеств, посвященных 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. На этот раз перекрытия связаны не с тренировками военных, а с подготовительными техническими мероприятиями и репетициями гражданской части праздника.
Вот когда именно участок проспекта Машерова будут перекрывать.
В это время будет закрыто движение для всех видов транспорта на обозначенном участке.
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Сегодня вечером, 6 мая, перекроют движение транспорта на участке проспекта Машерова. Ограничения будут также 7 и 8 мая.
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