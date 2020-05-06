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В прямом эфире на VOKA пройдет джазовый онлайн-концерт

07.05.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В прямом эфире на VOKA 7 мая состоится джазовый концерт, зрителями которого смогут стать все желающие как в Беларуси, так и за ее пределами. Трансляция начнется в 19:00 и будет бесплатной.

Яркий представитель джазовой сцены Беларуси гитарист Михаил Филипеня представит зрителям видеосервиса свою авторскую программу «To the touch» («На ощупь») – симбиоз джаза, фламенко и этно. В концерте также примут участие Людмила Круковская (контрабас, бас-гитара), Владимир Михнович (клавиши, саксофон) и Алесь Соболь (кахон, перкуссия).

Увидеть и услышать выступление музыкантов можно не выходя из дома – через приложение VOKA на любом устройстве или на сайте voka.tv. Авторизация не требуется, а после прямого эфира запись концерта выложат в архив видеосервиса. 

 
 
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В прямом эфире на VOKA 7 мая состоится джазовый концерт, зрителями которого смогут стать все желающие как в Беларуси, так и за ее пределами. Трансляция начнется в 19:00 и...
 
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