В прямом эфире на VOKA пройдет джазовый онлайн-концерт

В прямом эфире на VOKA 7 мая состоится джазовый концерт, зрителями которого смогут стать все желающие как в Беларуси, так и за ее пределами. Трансляция начнется в 19:00 и будет бесплатной.

Яркий представитель джазовой сцены Беларуси гитарист Михаил Филипеня представит зрителям видеосервиса свою авторскую программу «To the touch» («На ощупь») – симбиоз джаза, фламенко и этно. В концерте также примут участие Людмила Круковская (контрабас, бас-гитара), Владимир Михнович (клавиши, саксофон) и Алесь Соболь (кахон, перкуссия).

Увидеть и услышать выступление музыкантов можно не выходя из дома – через приложение VOKA на любом устройстве или на сайте voka.tv. Авторизация не требуется, а после прямого эфира запись концерта выложат в архив видеосервиса.