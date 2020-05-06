Прорыв дамбы на водохранилище в Узбекистане: вода разлилась почти на 300 км (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Узбекистан и Казахстан борются с последствиями паводка. Прорыв дамбы на одном из узбекских водохранилищ попал на видео.





Вода сносит стены и разливается, как позже оказалось, почти на 300 км. Около ста тысяч человек пришлось эвакуировать. Спустя несколько дней после происшествия по-прежнему остаётся риск затопления новых населенных пунктов. Причиной прорыва стали ливни и аномально сильный ветер.

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