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Литва направила Беларуси ноту с призывом остановить запуск БелАЭС

06.05.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литва призывает Беларусь прекратить работы по запуску Белорусской АЭС в Островце.

Соответствующую дипломатическую ноту официальная Вильня отправила в Минск, сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на Министерство иностранных дел Литвы.

"Мы призываем соседнюю страну отдать приоритет безопасности, а не строительному графику, и не создавать угрозы жителям ни своей страны, ни других стран", — говорится в обращении. 

Литва считает конструктивным шагом приостановку работ по запуску АЭС и срочную организацию белорусского национального плана действий по реализации рекомендаций стресс-тестов на БелАЭС под наблюдением экспертов ЕС. Кроме того Литва предлагает немедленно впустить в Беларусь группу международных экспертов для мониторинга.


5 мая на Белорусскую АЭС поездом прибыло из России ядерное топливо. Физический запуск первого энергоблока запланирован на июль, энергетический запуск — на сентябрь-октябрь 2020-го.

Литва активно выступает против запуска Белорусской АЭС, считая ее угрозой национальной безопасности.
 
Теги: Минск
 
 
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Литва призывает Беларусь прекратить работы по запуску Белорусской АЭС в Островце.
 
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