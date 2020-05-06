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Литва направила Беларуси ноту с призывом остановить запуск БелАЭС
Источник материала: Партизан
Литва призывает Беларусь прекратить работы по запуску Белорусской АЭС в Островце.
Соответствующую дипломатическую ноту официальная Вильня отправила в Минск, сообщает
"Мы призываем соседнюю страну отдать приоритет безопасности, а не строительному графику, и не создавать угрозы жителям ни своей страны, ни других стран", — говорится в обращении.
Литва считает конструктивным шагом приостановку работ по запуску АЭС и срочную организацию белорусского национального плана действий по реализации рекомендаций стресс-тестов на БелАЭС под наблюдением экспертов ЕС. Кроме того Литва предлагает немедленно впустить в Беларусь группу международных экспертов для мониторинга.
5 мая на Белорусскую АЭС поездом прибыло из России ядерное топливо. Физический запуск первого энергоблока запланирован на июль, энергетический запуск — на сентябрь-октябрь 2020-го.
Литва активно выступает против запуска Белорусской АЭС, считая ее угрозой национальной безопасности.
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Литва призывает Беларусь прекратить работы по запуску Белорусской АЭС в Островце.
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