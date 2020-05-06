Сборная Беларуси по пляжному футболу завершила тренировочный сбор в Минске

Источник материала: ОНТ

Занятия проходили под руководством наставника Дмитрия Рубненко.

Главный тренер Николас Альворадо, а также его помощник Хайме Паз руководили сбором дистанционно. На нем работали 15 игроков. Отсутствовал только Игорь Бриштель, его заменил Антон Акулич. Теперь футболисты отправятся в расположение своих клубов.

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