Послушайте новый альбом белоруса, треки которого крутят на радио в США и Японии

Источник материала: Tut.by

Белорусский поп-музыкант Uzari выпустил новый альбом Say WOW. В него вошли восемь треков на английском языке, и его уже можно найти в Сети.



Фото: instagram.com/uzarinawrocki

Идея пластинки появилась после успеха первых англоязычных треков Uzari за рубежом. В США, Японии, Норвегии и даже Австралии они до сих пор ротируются на радио, а на некоторые песни создавались театральные номера. Кстати, знаменитая теннисистка Каролин Возняцки под одну из песен Uzari получала награду WTA в Санкт-Петербурге в 2018 году.

Uzari рассказывает, что новый альбом был записан за две недели, и он все это время жил со своей командой в студии. Сведение заняло гораздо больше времени: музыкальный материал полностью сводили на аналоговом оборудовании и совсем не использовали цифровые обработки.

Слушайте Say Wow &mdash; UZARI на Яндекс. Музыке

Вошла в альбом и новая версия популярной песни The Winner. Ее Uzari выпустил вместе с популярным американским рэпером Touré Masters. Артист делится:

— Этот альбом сочетает разные жанры и музыкальные стили. Все треки очень эмоциональные и сложные в плане вокала. Я благодарен команде, которая работала над этим проектом и уверен, что наше творчество сможет завоевать сердца слушателей.

Новый альбом музыкант записывал одновременно с белорусскоязычной пластинкой «Падзяка сэрца». Эта работа увидела мир год назад и получила высокие оценки музыкальных критиков. Артист уверен, что соединительным элементом между белорусским и английским альбомами стала песня «Мой Vibe», выпущенная в марте 2020 года. Клип набрал более 230 тысяч просмотров на YouTube.