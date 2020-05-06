«Нет уплаты — нет трудовой пенсии». В ФСЗН задолжали больше 20 млн рублей. Чем это грозит работникам

Источник материала: Виртуальный Брест

Задолженность организаций и индивидуальных предпринимателей по обязательным страховым взносам в Фонд социальной защиты населения по-прежнему превышает отметку в 20 миллионов рублей. На начало апреля не смогли вовремя перечислить взносы более 780 организаций и ИП. При этом ФСЗН перестал публиковать на сайте размер «просрочки» по страховым взносам, а размещает только список должников. Минтруда и ФСЗН не удается решить проблему с неуплатой взносов.

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В тексте указаны данные, обнародованные ФСЗН на 1 апреля этого года. На сегодня некоторые из предприятий и ИП, которые значатся в числе должников, могли частично или полностью погасить задолженность, а некоторые — нарастить. Речь идет про тех, кто задолжал больше 100 рублей (у некоторых организаций на начало года долги перед ФСЗН превышали 1 миллион рублей).

На 1 апреля число организаций и ИП, которые не уплатили вовремя обязательные страховые взносы в ФСЗН, превышало 780 (на начало этого года — более 1030). И если должников стало меньше, то сумма недоплат остается практически на одном уровне по сравнению с началом года. На 1 января организации и ИП задолжали 20,8 миллиона рублей, а на 1 апреля — 20,6 миллиона, сообщается на сайте ФСЗН. При этом суммы задолженности по конкретным предприятия и ИП фонд теперь не сообщает.

Напомним, на начало этого года «просрочка» по страховым взносам трех самых крупных должников превысила отметку в 3,6 миллиона рублей. Это унитарное предприятие «Мерецкие» в Глубокском районе (1 миллион 441,2 тысячи рублей долга на 1 января этого года), ОАО «Глубокский комбикормовый завод» (1 миллион 154,3 тысячи рублей) и ОАО «Строительный трест № 8» Бреста (1 миллион 15,7 тысячи рублей). Эти предприятия значились среди должников и на начало апреля.

Какие предприятия числятся в должниках

В числе должников по взносам в ФСЗН оказались в том числе строительные организации. Среди них — «Брестская СПМК-15» объединения «Брестоблсельстрой», ОАО «Строительный трест № 8» в Бресте и некоторые его филиалы, «Браславское ПМС», «Шарковщинское ПМС», «Зельвенская МПМК-148», «Зельвенская МПМК-148», «Гроднооблсельстрой», ГУП «Мядельское ПМС», ОАО «ПМК-73» (Стародорожский район), ОАО «Строительный трест № 13» в Бобруйске.

Среди должников также оказались такие организации, как ООО «Фаворит-Гомель», ООО «Новогрудская фабрика спецодежды», ОАО «Октябрь» (Березинский район), ООО «Березинский мясокомбинат», ОАО «Борисовский авторемонтный завод», ЗАО «Завод нефтехимического оборудования», ООО «ОкноградБел» (Молодечненский район), ГП «Гостиничный комплекс „Мядель“», ОАО «Слуцкая фабрика пошива одежды», учреждение «Минская областная организационная структура республиканского государственно-общественного объединения „Белорусское добровольное пожарное общество“» (Слуцкий район), ОАО «Смиловичская валяльно-войлочная фабрика», УП «Бобруйский завод железобетонных конструкций», ОАО «Могилевхлебопродукт» — управляющая компания холдинга «Могилевхлебопродукт».

Задолженность по взносам в ФСЗН на начало апреля также была у таких организаций, как Осиповичский районный физкультурно-спортивный клуб «Олимпия», ЗАО «Сивельга», ОАО «МЗАЛ им. П. М. Машерова», ОАО «Приборостроительный завод Оптрон», ООО «СТРИМЛАЙН ЛТД», ООО «НАТАЯН ТУР», ООО «Профессиональный футбольный клуб „Торпедо“», ОАО «Брестский электромеханический завод», госпредприятие «Устье» НАН Беларуси, сельхозпредприятие «Полоцк-Милк», ОАО «Поставский льнозавод», ОАО «Гомельхлебпром», ООО «Гродненский масложировой комбинат».

Вопросы по взносам в ФСЗН были также у некоторых представительств иностранных компаний. Среди них — представительство ООО «Научно-производственная компания „Композитные путевые системы“» (Россия) в Беларуси, иностранное унитарное предприятие «Русавиаинтер», представительство ЗАО «ТЭП-Холдинг» (РФ) в Беларуси, представительство ООО «СпецПромСтрой» (РФ) в Беларуси.

Задолженность перед ФСЗН на начало апреля также была у некоторых рыбхозов и райагросервисов.

Чем грозят работникам долги организаций перед ФСЗН

Информацию в Сети в открытом доступе о должниках в ФСЗН стали размещать с 2013 года. «Во втором квартале текущего года (2013 года. — Прим. ред.) отмечается рост просроченной задолженности по платежам в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Некоторые работодатели нарушают законодательство по уплате страховых взносов, — поясняли в Минтруда причины размещения данных о должниках в Сети. — В период, когда работодателем взносы не уплачиваются или уплачиваются в неполном объеме, у работников не формируются права на социальные выплаты, включая пенсии. В результате неуплата или неполная уплата взносов отразится на размере пенсии или пособия».

К слову, на 1 июля 2013 года просроченная задолженность в ФСЗН была у 927 организаций. При этом в число должников входили в том числе и Глубокская птицефабрика, Глубокский комбикормовый завод, Миорский райагросервис, Оршанский райагросервис, КУПСХП «Городец», КУП «Докшицкий». Все эти организации входят в число лидеров по задолженности в ФСЗН на начало октября этого года.

Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники, отмечали ранее в Минском городском управлении ФСЗН.

«Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда, и порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и, как показывает практика, в подавляемом большинстве случаев они не гасят свои долги, — поясняли специалисты. — В такой ситуации страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и соответственно пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии».

Специалисты Минского городского управления ФСЗН ранее отмечали, что в столице «есть целый ряд нанимателей, руководители которых длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы и имеют солидные суммы задолженности перед Фондом, в то же время в их коллективах работают сотни работников, которые рискуют остаться без части трудового стажа, а соответственно и части пенсии».