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В Москве с 12 мая возобновят работу все промышленные и строительные предприятия
07.05.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Все промышленные предприятия Москвы возобновят работу с 12 мая. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.
По словам мэра Москвы, текущая ситуация пока не позволяет вновь открыть сферу услуг и быта. «Но это дает нам возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий», — цитирует Собянина
Он добавил, что в городе также возобновят работу все строительные организации, что позволит вернуться к полноценному труду 500 тысячам жителей столицы.
Путин поддержал решение возобновить работу промышленных и строительных предприятий, назвав его «абсолютно обоснованным».
При этом режим самоизоляции смягчать в Москве пока не будут.
Согласно последним данным, в России зарегистрировано 165 929 случаев заражения COVID-19, выздоровели 21 327 человек, умерли — 1537.
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Все промышленные предприятия Москвы возобновят работу с 12 мая. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин на совещании с президентом страны Владимиром...
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