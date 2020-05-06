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В Москве с 12 мая возобновят работу все промышленные и строительные предприятия

07.05.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Москве с 12 мая возобновят работу все промышленные и строительные предприятия

Все промышленные предприятия Москвы возобновят работу с 12 мая. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.

По словам мэра Москвы, текущая ситуация пока не позволяет вновь открыть сферу услуг и быта. «Но это дает нам возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий», — цитирует Собянина ТАСС.

Он добавил, что в городе также возобновят работу все строительные организации, что позволит вернуться к полноценному труду 500 тысячам жителей столицы.

Путин поддержал решение возобновить работу промышленных и строительных предприятий, назвав его «абсолютно обоснованным».

При этом режим самоизоляции смягчать в Москве пока не будут.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 165 929 случаев заражения COVID-19, выздоровели 21 327 человек, умерли — 1537.

 

 
 
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Все промышленные предприятия Москвы возобновят работу с 12 мая. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин на совещании с президентом страны Владимиром...
 
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