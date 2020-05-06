В Москве с 12 мая возобновят работу все промышленные и строительные предприятия

Источник материала: Вороновская газета

Все промышленные предприятия Москвы возобновят работу с 12 мая. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин на совещании с президентом страны Владимиром Путиным.

По словам мэра Москвы, текущая ситуация пока не позволяет вновь открыть сферу услуг и быта. «Но это дает нам возможность принять решение и с 12 мая разрешить работу не части промпредприятий, как сейчас, а всех промышленных предприятий», — цитирует Собянина ТАСС .

Он добавил, что в городе также возобновят работу все строительные организации, что позволит вернуться к полноценному труду 500 тысячам жителей столицы.

Путин поддержал решение возобновить работу промышленных и строительных предприятий, назвав его «абсолютно обоснованным».

При этом режим самоизоляции смягчать в Москве пока не будут.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 165 929 случаев заражения COVID-19, выздоровели 21 327 человек, умерли — 1537.