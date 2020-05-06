Преследование блогеров: задержаны Сергей Тихановский и Сергей Петрухин













Машину, где ехал Сергей Тихановский, остановила машина ГАИ. Кроме сотрудника ГАИ к машине подошел сотрудник ОМОНа, который отказывался предъявлять Тихоновскому свои документы. Блогер в это время вел стрим на свой канал, но потом остановил его. Он успел попросить подписчиков приехать на место инцидента и поддержать его.





Блогер Владимир Неронский сообщил о задержании Сергея Тихановского.





Блогер Михаил Аршинский сообщает, что в Могилеве на улице Крупской возле местного изолятора временного содержания стоит наряд ГАИ и проверяет документы у тех, кто подъезжает к зданию. Есть мнение, что Тихоновского привезли туда.





Правозащитники могилевской "Весны" в данный момент ездят по РОВД города, чтоб узнать о судьбе блогера. В РАУС Могилевского района утверждают, что Тихановского к ним не привозили.





Позже в УВД Могилевского облисполкома правозащитникам подтвердили, что Сергей Тихоновский на данный момент действительно находится в ИВС. При этом сотрудники изолятора говорят, что его там нет.





Также дежурный в РОВД Могилевского района сообщил правозащитникам, что водитель машины, на которой был Тихоновский также задержан. Он находится в РОВД уже более четырех часов.





Напомним, что в течение последних двух дней машины проекта "Страна для жизни" много раз останавливала милиция и ГАИ. Вчера, пятого мая, Сергей Тихановский назначил на вечер встречу с подписчиками в Могилеве. Примерно за полтора часа до встречи автодом блогера снова остановили, однако самого Тихановского в нем не оказалось. На место событий приехало много подписчиков, милиция хотела задержать водителя, но подписчики буквально отбили его. В результате милицейское руководство дало приказ милиционерам уйти.





В то же время блогер Александр Кабанов сообщил об исчезновении своего коллеги Сергея Петрухина (канал "Народный репортер"). Известно, что он собирался ехать к Сергею Тихановскому, но уже несколько часов он не выходит на связь. На стриме другого блогера Владимира Цыгановича (MozgON) прозвучало, что Петрухин был задержан ОМОНом в деревне Остров Пуховичского района.





Также выясняется местонахождение богера Владимира Неронского ("Слуцк для жизни"). В последние дни он вместе с Сергеем Тихановским ездил по стране на автодоме. В последний раз он выходил на связь после задержания своего коллеги.





Информация будет уточняться.

