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Преследование блогеров: задержаны Сергей Тихановский и Сергей Петрухин

06.05.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После двух дней преследования на дорогах Беларуси милиция задержала youtube-блогера, автора канала ”Страна для жизни" Сергея Тихановского. Это произошло на кольцевой дороге около Могилева.




Машину, где ехал Сергей Тихановский, остановила машина ГАИ. Кроме сотрудника ГАИ к машине подошел сотрудник ОМОНа, который отказывался предъявлять Тихоновскому свои документы. Блогер в это время вел стрим на свой канал, но потом остановил его. Он успел попросить подписчиков приехать на место инцидента и поддержать его.

Блогер Владимир Неронский сообщил о задержании Сергея Тихановского.

Блогер Михаил Аршинский сообщает, что в Могилеве на улице Крупской возле местного изолятора временного содержания стоит наряд ГАИ и проверяет документы у тех, кто подъезжает к зданию. Есть мнение, что Тихоновского привезли туда.

Правозащитники могилевской "Весны" в данный момент ездят по РОВД города, чтоб узнать о судьбе блогера. В РАУС Могилевского района утверждают, что Тихановского к ним не привозили.

Позже в УВД Могилевского облисполкома правозащитникам подтвердили, что Сергей Тихоновский на данный момент действительно находится в ИВС. При этом сотрудники изолятора говорят, что его там нет.

Также дежурный в РОВД Могилевского района сообщил правозащитникам, что водитель машины, на которой был Тихоновский также задержан. Он находится в РОВД уже более четырех часов.

Напомним, что в течение последних двух дней машины проекта "Страна для жизни" много раз останавливала милиция и ГАИ. Вчера, пятого мая, Сергей Тихановский назначил на вечер встречу с подписчиками в Могилеве. Примерно за полтора часа до встречи автодом блогера снова остановили, однако самого Тихановского в нем не оказалось. На место событий приехало много подписчиков, милиция хотела задержать водителя, но подписчики буквально отбили его. В результате милицейское руководство дало приказ милиционерам уйти.

В то же время блогер Александр Кабанов сообщил об исчезновении своего коллеги Сергея Петрухина (канал "Народный репортер"). Известно, что он собирался ехать к Сергею Тихановскому, но уже несколько часов он не выходит на связь. На стриме другого блогера Владимира Цыгановича (MozgON) прозвучало, что Петрухин был задержан ОМОНом в деревне Остров Пуховичского района. 

Также выясняется местонахождение богера Владимира Неронского ("Слуцк для жизни"). В последние дни он вместе с Сергеем Тихановским ездил по стране на автодоме. В последний раз он выходил на связь после задержания своего коллеги.

Информация будет уточняться.
 
Теги: Могилев
 
 
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После двух дней преследования на дорогах Беларуси милиция задержала youtube-блогера, автора канала ”Страна для жизни" Сергея Тихановского. Это произошло на кольцевой...
 
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