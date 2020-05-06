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Буйничское поле – символ мужества и жертвенности: как держал оборону Могилев
Источник материала: ОНТ
Один из эпизодов войны. 23 дня держал оборону Могилёв в первые дни Великой Отечественной. Армия и народное ополчение стояли на смерть за каждую пядь земли.
Силы были неравны. Поэтому гитлеровцам удалось войти в город, но с большими потерями.
Между тем, сражения под Могилевом на некоторое время задержали группу армии «Центр», оттянув удар в московском направлении. История легендарных боев Днепровского рубежа.
Копали противотанковый ров – препятствие длиной 25 км огибало город. Андрей Тимофеевич вспоминает, как тысячи жителей каждый день в кровь стирали ладони, чтобы не пустить врага на родную землю.
«Бойцы здесь решили скорее умереть, чем отступить» – писал в своем очерке Константин Симонов. 13 июля 1941-го военный корреспондент приехал на фронт в командировку. Туда, где бойцы полковника Кутепова насмерть стояли за Могилёв. Сегодня Буйничское поле - это место памяти и скорби.
Немецкая армия получила серьезный отпор: было уничтожено 39 вражеских танков. Сопротивление продолжалось, даже когда перестали поступать боеприпасы, медикаменты и продукты.
Немецкая армия рассчитывала сходу взять город и заранее доложила о своих успехах в Берлин. Высшее командование даже отправило ордена своим солдатам за еще не выигранную битву. Нашим войскам удалось захватить несколько штабных машин с этими наградами.
Даже в полном окружении бойцы Красной армии продолжали сражаться и шли на прорыв. Свидетельства тех кровопролитных боев до сих пор хранит земля. Историю по крупицам восстанавливают военные археологи.
Одноименный мемориал на Буйничском поле был открыт спустя 50 лет после Победы. Под мирным небом музей военной техники.
В каплице маятник Фуко один за одним отмеряет мирные годы: бесконечно вращается земля – бесконечна и память о тех, кто эту землю защищал.
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Один из эпизодов войны. 23 дня держал оборону Могилёв в первые дни Великой Отечественной. Армия и народное ополчение стояли на смерть за каждую пядь земли. Силы были...
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