Буйничское поле – символ мужества и жертвенности: как держал оборону Могилев

Источник материала: ОНТ

Один из эпизодов войны. 23 дня держал оборону Могилёв в первые дни Великой Отечественной. Армия и народное ополчение стояли на смерть за каждую пядь земли.

Силы были неравны. Поэтому гитлеровцам удалось войти в город, но с большими потерями.

Между тем, сражения под Могилевом на некоторое время задержали группу армии «Центр», оттянув удар в московском направлении. История легендарных боев Днепровского рубежа.

«Смотрю – масса народу, некоторые уже в полный рост котлованы копают».

Копали противотанковый ров – препятствие длиной 25 км огибало город. Андрей Тимофеевич вспоминает, как тысячи жителей каждый день в кровь стирали ладони, чтобы не пустить врага на родную землю.

Андрей Андрейчиков, ветеран Великой Отечественной войны: «23 дня город держался и не только потому, что были одни военные, но и мирное население стало в ряды защитников города. Все добровольно вступали в это ополчение. Ну, многие из них, конечно, погибли. В плен их не брали немцы. Поскольку он в гражданском, у него оружие, они расстреливали на месте».

«Бойцы здесь решили скорее умереть, чем отступить» – писал в своем очерке Константин Симонов. 13 июля 1941-го военный корреспондент приехал на фронт в командировку. Туда, где бойцы полковника Кутепова насмерть стояли за Могилёв. Сегодня Буйничское поле - это место памяти и скорби.

Пётр Хованский, научный сотрудник Музея истории Могилёва: «Генерал-лейтенант Вальтер Модель поставил задачу – пробить брешь в обороне полка Кутепова, с ходу овладеть Могилёвом и, соответственно, железнодорожным мостом через Днепр. Тяжелейший бой. 8 танковых атак, 14 часов боя. И немцы свою задачу так и не выполнят, отойдут от этого рубежа».

Немецкая армия получила серьезный отпор: было уничтожено 39 вражеских танков. Сопротивление продолжалось, даже когда перестали поступать боеприпасы, медикаменты и продукты.

Немецкая армия рассчитывала сходу взять город и заранее доложила о своих успехах в Берлин. Высшее командование даже отправило ордена своим солдатам за еще не выигранную битву. Нашим войскам удалось захватить несколько штабных машин с этими наградами.

Даже в полном окружении бойцы Красной армии продолжали сражаться и шли на прорыв. Свидетельства тех кровопролитных боев до сих пор хранит земля. Историю по крупицам восстанавливают военные археологи.

Николай Борисенко, председатель Могилёвского историко-патриотического поискового клуба «Виккру»: «Тысячи, сотни тысяч имен взывают к нам с безвестности и просят найти и вернуть в семьи. Нам удалось обнаружить командный пункт полковника Кутепова, и мы уверены на 99%, что бойцы полковника Кутепова находятся в тех траншеях, тех окопах, где они погибли в 1941 году».

Одноименный мемориал на Буйничском поле был открыт спустя 50 лет после Победы. Под мирным небом музей военной техники.

В каплице маятник Фуко один за одним отмеряет мирные годы: бесконечно вращается земля – бесконечна и память о тех, кто эту землю защищал.

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