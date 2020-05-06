В США рассказали, когда планируют отправить посла в Минск. Страны работали без послов 12 лет

— Мы рады тому, что обменяемся с Беларусью послами в 2020 году. Мы ищем новую собственность для строительства посольства. Видим большой потенциал в расширении отношений. Ждем с нетерпением расширения сотрудничества, — заявил Кент.





Американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла с 2008 года. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10. Сейчас посольство возглавляет временный поверенный в делах США Дженнифер Мур.





В сентябре 2019 года в Минск приезжал заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Он встретился с президентом Александром Лукашенко и заявил, что США намерены вернуть своего посла в Беларусь.





20 апреля этого года президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет на пост посла в Беларуси зампомощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер. Ее кандидатуру должен утвердить сенат.

