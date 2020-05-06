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Дочь Олимпийского чемпиона обратилась с открытым письмом к Александру Лукашенко

06.05.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ксения Парфенович – дочь трехкратного олимпийского чемпиона, бывшего депутата Палаты представителей Владимира Парфеновича, обратилась с открытым письмом к Александру Лукашенко.

Дочь Олимпийского чемпиона обратилась с открытым письмом к Александру Лукашенко
Уважаемый Александр Григорьевич! 

Мое письмо прошу считать официальным заявлением. 

Думаю, что моя фамилия и отчество будут Вам знакомы. 

Данное обращение я пишу с целью высказать свою гражданскую позицию и подвергнуть критике решения, принимаемые Вами и Вашими подчинёнными, так как я имею на это конституционное право.

В связи со сложившейся в мире ситуацией, а так же, в частности, в Беларуси,  я считаю, что отказ от введения карантина можно сравнить с желанием истребления населения Республики Беларусь. Отрицание опасности заболевания covid-19 приведёт к колоссальному количеству смертей. 

Моя семья многое сделала для этой страны. Мы не хотим, чтобы белорусы исчезли с лица земли. Я хочу подчеркнуть, что проведение парада 9 мая, отсутствие карантина - выглядит как намеренное истребление нации с помощью пандемии. 

Наш народ имеет право знать правду о количестве заражённых, опасностях, жертвах. 

На Вашем личном сайте на заглавной странице, рядом с Вашей фотографией и под Вашу подпись, написано: "Мы сами, народ Беларуси, будем определять свою судьбу и свой путь развития!" - так прислушайтесь к народу той самой страны, главой которой Вы являетесь. Люди хотят жить, а не умирать в муках. 

Возьмите пример со стран, которые ввели карантин, следствием которого стало снижение заболеваемости населения. 

Хватит вводить людей в заблуждение заявлениями о том, что Бог поможет, что трактор лечит, что употребление алкоголя помогает в профилактике. Изучите происхождение и влияние вируса. 

Расскажите, почему общежития и больницы полностью переводят под людей с положительным анализом на covid-19, если, по Вашим словам, у нас в стране ничего страшного не происходит. 

Если математически рассчитать и спрогнозировать ситуацию заболеваемости, то отсутствие каких-либо действий приведёт к тому, что осенью будет болеть вся столица, а это больше 2-ух миллионов человек, столько больничных палат и аппаратов ИВЛ у нас точно нет.

Задумайтесь, на что пойдёт народ, которому нечего уже будет терять. Говорят, что люди, которые теряют близких из-за чьей-то безответственности, становятся бесстрашны. 

Еще раз повторяю, что мое письмо прошу считать официальным заявлением, на которое я жду ответ с полноценным разъяснениями причин отказа от карантина, предоставлением точного количества положительных первичных тестов на момент ответа на данное обращение, а так же, обоснование ваших заявлений о адиционных методах лечения ( бог, трактор, алкоголь).

С уважением,  Парфенович Ксения Владимировна!
 
 
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Ксения Парфенович – дочь трехкратного олимпийского чемпиона, бывшего депутата Палаты представителей Владимира Парфеновича, обратилась с открытым письмом к...
 
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