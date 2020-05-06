"Еврорадио" . Теперь 35-летний форвард будет играть за "Нефтехимик" из российского Нижнекамска. Его контракт рассчитан на один год, передает





В прошлом чемпионате, играя за минское "Динамо", Костицын-старший в 60 матчах чемпионата набрал 34 (17+17) очка при показателе полезности "-17".





До того хоккеист играл за "Трактор" (Челябинск), "Сочи", "Торпедо" (Нижний Новгород) и "Куньлунь".