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Экс-капитан минского "Динамо" перешёл в нижнекамский "Нефтехимик"

06.05.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хоккеист Андрей Костицын, экс-капитан минского "Динамо", подписал контракт с новым клубом, сообщает пресс-служба Белорусской федерации хоккея.

Теперь 35-летний форвард будет играть за "Нефтехимик" из российского Нижнекамска. Его контракт рассчитан на один год, передает "Еврорадио".

В прошлом чемпионате, играя за минское "Динамо", Костицын-старший в 60 матчах чемпионата набрал 34 (17+17) очка при показателе полезности "-17".

До того хоккеист играл за "Трактор" (Челябинск), "Сочи", "Торпедо" (Нижний Новгород) и "Куньлунь".
 
 
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Хоккеист Андрей Костицын, экс-капитан минского "Динамо", подписал контракт с новым клубом, сообщает пресс-служба Белорусской федерации хоккея.
 
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