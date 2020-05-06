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Экс-капитан минского "Динамо" перешёл в нижнекамский "Нефтехимик"
Источник материала: Партизан
Хоккеист Андрей Костицын, экс-капитан минского "Динамо", подписал контракт с новым клубом, сообщает
Теперь 35-летний форвард будет играть за "Нефтехимик" из российского Нижнекамска. Его контракт рассчитан на один год, передает
В прошлом чемпионате, играя за минское "Динамо", Костицын-старший в 60 матчах чемпионата набрал 34 (17+17) очка при показателе полезности "-17".
До того хоккеист играл за "Трактор" (Челябинск), "Сочи", "Торпедо" (Нижний Новгород) и "Куньлунь".
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Хоккеист Андрей Костицын, экс-капитан минского "Динамо", подписал контракт с новым клубом, сообщает пресс-служба Белорусской федерации хоккея.
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