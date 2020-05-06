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В Минске для ветеранов устроили персональные концерты
06.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Необычное поздравление. Республиканский союз молодежи и оркестр Военной академии решили порадовать ветеранов Минска и устроить персональные концерты, передает телеканал «МИР 24».
Чаще всего под окнами ветеранов звучит марш Белорусский вокзал, вальс «Осеннний сон» и, конечно же, «День Победы». Организаторы уверены, что это важное дополнение к традиционным подаркам и теплым поздравлениям на словах, пусть даже программа вступлений короткая.
Подобные акции проходят благодаря молодежной инициативе «Беларусь помнит. Солдаты Победы». Ее символом стали яблоневый цвет и красно-зеленая ленточка.
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Организаторы уверены, что это важное дополнение к традиционным подаркам и теплым поздравлениям на словах.
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