В Минске для ветеранов устроили персональные концерты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Необычное поздравление. Республиканский союз молодежи и оркестр Военной академии решили порадовать ветеранов Минска и устроить персональные концерты, передает телеканал «МИР 24».

Чаще всего под окнами ветеранов звучит марш Белорусский вокзал, вальс «Осеннний сон» и, конечно же, «День Победы». Организаторы уверены, что это важное дополнение к традиционным подаркам и теплым поздравлениям на словах, пусть даже программа вступлений короткая.

«Какой-то маленький концерт. Чтобы по времени слишком не нагружать ветеранов. Но чтобы это осталось у них в памяти», – рассказал начальник оркестра Военной академии Роман Метельский.

Подобные акции проходят благодаря молодежной инициативе «Беларусь помнит. Солдаты Победы». Ее символом стали яблоневый цвет и красно-зеленая ленточка.