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Военному кладбищу Минска – 125 лет: цветы к могилам героев несут потомки тех, кто приближал Победу

06.05.2020 22:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Военному кладбищу Минска – 125 лет: цветы к могилам героев несут потомки тех, кто приближал ПобедуМинска – 125 лет: цветы к могилам героев несут потомки тех, кто приближал Победу" class="one-news__figure-img">

Цветы к могилам героев - известных и неизвестных. Сегодня на Военном кладбище Минска собрались потомки тех, кто приближал День Победы: в частях Красной армии, партизанских отрядах, фронтовых бригадах.

Мемориал на улице имени Героя Советского Союза Василия Козлова к юбилейной дате благоустроили. Спустя 75 лет на братском памятнике появляются новые имена. 

Когда актёры выходят на поклон, зрители награждают аплодисментами - это в театре. У сцены жизни свои правила. Сегодня минута молчания светлой памяти тех, кто уже никогда не встретит весну. Подвиг их бессмертен. Народный артист СССР Глеб Глебов. 

Зоя Белохвостик, народная артистка Беларуси: «У 43-м годзе ён узначаліў франтавую брыгаду 1-га Беларускага тэатра на Калінінскім фронце. Кожны дзень 2-3 спектаклі ці канцэрты. Пляцоўкай для іх былі звычайныя кузавы машын ці ўзгоркі. Іграў “Скупого” Мальера. Выляцелі нямецкія самалёты і кружыць пачалі. Ніхто не разыходзіўся, і дзядуля паказаў на іх пальцам і крычаў: “Злодеі, злодзеі!»

Уже четвёртое поколение артистической династии славит Победу. Одна на всех. 75 лет из своих 125-ти Военное кладбище в Минске под защитой неизвестного солдата. Образ сборный. Аллея 11-ти Героев Советского Союза ведёт через этот «город мёртвых».    

Анна Галинская, заместитель директора Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: «В настоящее время это 42 братских могилы и более 500 одиночных могил, в которых захоронено более 1000 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и умерших от ран».

Фамилиями лётчика-аса Бориса Окрестина, легендарного подпольщика Ивана Варвашени названы улицы не только в столице. Со всего Минска сюда переносили прах больших и маленьких Героев войны. Партизанка Ляля Брук навсегда осталась 18-летней.    

Храм Святого Благоверного князя Александра Невского. Какие «красивые слова» прочно ассоциируется с именем этой исторической личности? Конечно, «кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!». Фраза стала крылатой в «огненные» 40-е. Словно молитву повторяли вслух и про себя те, кто шёл в бой за Родину, выстоял и победил.

До сих пор на территории национального пантеона не мало надгробных плит без имён. Поиск продолжается. На гранитной стене появляются новые надписи - вне алфавитного порядка. Сцена памяти антракта не знает. Поклонимся великим тем годам.  

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Теги: Минск
 
 
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Цветы к могилам героев - известных и неизвестных. Сегодня на Военном кладбище Минска собрались потомки тех, кто приближал День Победы: в частях Красной армии,...
 
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