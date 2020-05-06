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Военному кладбищу Минска – 125 лет: цветы к могилам героев несут потомки тех, кто приближал Победу
Источник материала: ОНТМинска – 125 лет: цветы к могилам героев несут потомки тех, кто приближал Победу" class="one-news__figure-img">
Цветы к могилам героев - известных и неизвестных. Сегодня на Военном кладбище Минска собрались потомки тех, кто приближал День Победы: в частях Красной армии, партизанских отрядах, фронтовых бригадах.
Мемориал на улице имени Героя Советского Союза Василия Козлова к юбилейной дате благоустроили. Спустя 75 лет на братском памятнике появляются новые имена.
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Уже четвёртое поколение артистической династии славит Победу. Одна на всех. 75 лет из своих 125-ти Военное кладбище в Минске под защитой неизвестного солдата. Образ сборный. Аллея 11-ти Героев Советского Союза ведёт через этот «город мёртвых».
Фамилиями лётчика-аса Бориса Окрестина, легендарного подпольщика Ивана Варвашени названы улицы не только в столице. Со всего Минска сюда переносили прах больших и маленьких Героев войны. Партизанка Ляля Брук навсегда осталась 18-летней.
Храм Святого Благоверного князя Александра Невского. Какие «красивые слова» прочно ассоциируется с именем этой исторической личности? Конечно, «кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!». Фраза стала крылатой в «огненные» 40-е. Словно молитву повторяли вслух и про себя те, кто шёл в бой за Родину, выстоял и победил.
До сих пор на территории национального пантеона не мало надгробных плит без имён. Поиск продолжается. На гранитной стене появляются новые надписи - вне алфавитного порядка. Сцена памяти антракта не знает. Поклонимся великим тем годам.
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Цветы к могилам героев - известных и неизвестных. Сегодня на Военном кладбище Минска собрались потомки тех, кто приближал День Победы: в частях Красной армии,...
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