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«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Боль, которую нельзя забыть. В Светлогорском районе завершается строительство мемориала на месте уничтоженной гитлеровцами деревни Ола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия разыгралась в январе 1944-го: отряд карателей устроил здесь настоящую бойню, жертвами которой стали 1758 человек. Из них 950 детей.
Народную стройку поддержал глава государства Александр Лукашенко, а средства на реализацию проекта собирали всем миром. На возведение мемориала направлена и часть денег, заработанных во время республиканского субботника.
Эта история и спустя 76 лет заставляет стынуть в жилах кровь. Трагедия Олы – яркая демонстрация всей бесчеловечности нацистской идеологии.
Владимир Попов, тележурналист:
Владимир Попов знает историю из первых уст: ему посчастливилось записать последних очевидцев тех страшных событий. В ночь на 14 января часть людей решила вернуться из леса в свои дома, и это решение было роковым. Утром деревню взял в кольцо отряд карателей.
Татьяна Ярошевич, очевидец:
Эту страшную историю Наталья Гавриленко с детства слышала от мамы и бабушки: огонь Олы опалил историю и ее семьи.
Наталья Гавриленко, младший научный сотрудник филиала Светлогорского историко-краеведческого музея:
В кровавой бойне чудом уцелели не больше десяти человек. Официальная цифра жертв карательной операции – 1758, однако, очевидно, расстреляно и сожжено в окресностях Олы гораздо больше людей. После уничтожения деревни нацисты устроили облаву в напроходимых лесах и болотах. Здесь, как и в самой Оле, прятались жители многих окрестных деревень.
Александр Добриян, корреспондент:
Этот мемориал от начала и до конца народный проект. По инициативе жителей района благотворительный счет для строительства мемориала открыли еще несколько лет назад. В декабре 2019-го идею поддержал Президент. Средства на реализацию проекта собирали всем миром, в том числе и на республиканском субботнике.
Александр Добриян:
Архитектор признаются: трагедию пропустили через собственные сердца. И того же ждут от будущих посетителей комплекса.
Сергей Первицкий, главный архитектор проекта:
Поэт и патриот Изяслав Котляров называет эту стройку фантастикой. На то, чтобы донести историю Олы миру, у него ушло почти полвека. Он благодарит судьбу за то, что в такое непростое время в Беларуси нашлись мужество, воля и средства на то, чтобы сохранить историческую память.
Изяслав Котляров, житель Светлогорска:
Она исчезла с карт на десятилетия, но продолжала жить в сердцах людей. Боль, которую нельзя забыть, скульпторы и архитекторы на века отразили в камне.
В память о невинных жертвах милитаризма и в назидание тем, кто до сих пор думает, что в этом мире что-то можно решать силой.
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«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром
Новости Беларуси. Боль, которую нельзя забыть. В Светлогорском районе завершается строительство мемориала на месте уничтоженной гитлеровцами деревни Ола,...
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