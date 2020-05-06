ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром

06.05.2020 23:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Боль, которую нельзя забыть. В Светлогорском районе завершается строительство мемориала на месте уничтоженной гитлеровцами деревни Ола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром

Трагедия разыгралась в январе 1944-го: отряд карателей устроил здесь настоящую бойню, жертвами которой стали 1758 человек. Из них 950 детей.

«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром

Народную стройку поддержал глава государства Александр Лукашенко, а средства на реализацию проекта собирали всем миром. На возведение мемориала направлена и часть денег, заработанных во время республиканского субботника.

«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром

О месте, которое помнит Беларусь, материал Александра Добрияна.

Эта история и спустя 76 лет заставляет стынуть в жилах кровь. Трагедия Олы – яркая демонстрация всей бесчеловечности нацистской идеологии.

«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром

Владимир Попов, тележурналист:
Убитый или раненый возле населенного пункта немецкий офицер или солдат это сразу карательная акция в отношении всех жителей населенного пункта. Такая ситуация произошла и возле Олы. На мосту через речку Ола, буквально на окраине деревни, был убит или ранен военнослужащий. Местные жители когда узнали об этом – разбежались из деревни. Они знали, что за этим последует.

«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром

Владимир Попов знает историю из первых уст: ему посчастливилось записать последних очевидцев тех страшных событий. В ночь на 14 января часть людей решила вернуться из леса в свои дома, и это решение было роковым. Утром деревню взял в кольцо отряд карателей.  

«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром

Татьяна Ярошевич, очевидец:
Людзі ў адзін канец збіліся. Хто ранены, хто крычыць: «Убійцы!», а хто: «Ратуйце меня, спасайце!» Усе крычат. Я маму кінула, падняла галаву, а брат мой хоча ўцякаць. А людзей загналі ў адзін канец, людзі збіліся. Людзей багата-багата… А яны з кулямётамі стракочуць. Я гляжу – брат ляжыць убіты ўжо. Ну я і пабегла.

«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром

Эту страшную историю Наталья Гавриленко с детства слышала от мамы и бабушки: огонь Олы опалил историю и ее семьи.

«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром

Наталья Гавриленко, младший научный сотрудник филиала Светлогорского историко-краеведческого музея:
Часто вспоминаю последние воспоминания, которые у нас в музее сохранились. Корнилюка Леонтия Романовича, жителя наших Чиркович. Они с семьей были за рекой, не в самой Оле. Представьте себе, он до самой смерти кричал во сне от того, что он маленький увидел. Буквально Ола была уничтожена до тла.

«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром

В кровавой бойне чудом уцелели не больше десяти человек. Официальная цифра жертв карательной операции – 1758, однако, очевидно, расстреляно и сожжено в окресностях Олы гораздо больше людей. После уничтожения деревни нацисты устроили облаву в напроходимых лесах и болотах. Здесь, как и в самой Оле, прятались жители многих окрестных деревень.

«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром

Александр Добриян, корреспондент:
12 колоколов на коньковой балке символизируют 12 деревень, жители которых в тот день оказались в Оле. Эта часть мемориала возведена на месте фундамента амбара, в который каратели согнали людей перед казнью.

«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром

Этот мемориал от начала и до конца народный проект. По инициативе жителей района благотворительный счет для строительства мемориала открыли еще несколько лет назад. В декабре 2019-го идею поддержал Президент. Средства на реализацию проекта собирали всем миром, в том числе и на республиканском субботнике.

«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром

Александр Добриян:
Тот январский день навсегда превратил улицу небольшой белоруской деревни в дорогу скорби. Спустя десятилетия архитекторам предстояло облечь чувства в камень. 34 сломленные калитки, по числу сожженных деревенских дворов, – словно сломанные человеческие судьбы. Пройти мимо них не получится.

«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром

«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром

Архитектор признаются: трагедию пропустили через собственные сердца. И того же ждут от будущих посетителей комплекса.

«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром

Сергей Первицкий, главный архитектор проекта:
Человек идет, видит цифры, читает, пытается понять,  осознать. Но эти вещи не для ума, они для сердца. Поэтому дорога ведет сквозь портал. Прохождение через любой проем считывается подсознательно – это переход к иному состоянию.

«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром

Поэт и патриот Изяслав Котляров называет эту стройку фантастикой. На то, чтобы донести историю Олы миру, у него ушло почти полвека. Он благодарит судьбу за то, что в такое непростое время в Беларуси нашлись мужество, воля и средства на то, чтобы сохранить историческую память.

«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром

Изяслав Котляров, житель Светлогорска:
Память нуждается в защите, она требует этой защиты. Именно теперь, именно теперь, когда время тоже, кажется, совершенно неподходящее, возводится мемориал. И я хочу сказать, что во все трудные времена, во все самые такие, которые испытывали нас на человеческое достоинство, делались самые благородные поступки.

«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром

«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром

Она исчезла с карт на десятилетия, но продолжала жить в сердцах людей. Боль, которую нельзя забыть, скульпторы и архитекторы на века отразили в камне.

«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром

В память о невинных жертвах милитаризма и в назидание тем, кто до сих пор думает, что в этом мире что-то можно решать силой.

Люди в материале: Владимир Попов, Татьяна Ярошевич, Наталья Гавриленко, Александр Добриян, Сергей Первицкий, Изяслав Котляров, Виталий Распопов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Боль, которую нельзя забыть. В Светлогорском районе завершается строительство мемориала на месте уничтоженной гитлеровцами деревни Ола,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский миллиардер Босов покончил с собой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика