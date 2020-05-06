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«Это событие в моей жизни». Ветеран о концерте, который устроили под его окнами курсанты Военной академии

06.05.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По-особому поздравили ветеранов Великой Отечественной офицеры и курсанты Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под окнами тех, кто принес мир, устроили импровизированный концерт с танцами и песнями военных лет. Свидетелями поздравления стали и обычные прохожие. Сами же виновники торжества были, очевидно, расстроганы.

Слова признательности прозвучали в адрес ветеранов. К сожалению, их становится все меньше – сегодня почти пять тысяч человек.

В благородном деле принимают участие военные по всей стране. В стороне не осталась и бригада специального назначения. В канун праздника спецназовцы посетили легенду разведки – Геннадия Владимировича Юшкевича.

Геннадий Юшкевич, ветеран Великой Отечественной войны:
Вы знаете, словами это не скажешь. Это можно только стихами выразить или музыкой, настолько это впечатляет, настолько это тонко, настолько это торжественно. Знаете, это событие просто. Если так, короче говоря, одним словом, это событие в моей жизни.

Поздравления ветеранов продолжатся в рамках масштабной акции «Беларусь помнит. Солдаты Победы».

Люди в материале: Геннадий Юшкевич

 
 
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Новости Беларуси. По-особому поздравили ветеранов Великой Отечественной офицеры и курсанты Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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