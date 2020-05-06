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«Это событие в моей жизни». Ветеран о концерте, который устроили под его окнами курсанты Военной академии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По-особому поздравили ветеранов Великой Отечественной офицеры и курсанты Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под окнами тех, кто принес мир, устроили импровизированный концерт с танцами и песнями военных лет. Свидетелями поздравления стали и обычные прохожие. Сами же виновники торжества были, очевидно, расстроганы.
Слова признательности прозвучали в адрес ветеранов. К сожалению, их становится все меньше – сегодня почти пять тысяч человек.
В благородном деле принимают участие военные по всей стране. В стороне не осталась и бригада специального назначения. В канун праздника спецназовцы посетили легенду разведки – Геннадия Владимировича Юшкевича.
Геннадий Юшкевич, ветеран Великой Отечественной войны:
Поздравления ветеранов продолжатся в рамках масштабной акции «Беларусь помнит. Солдаты Победы».
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«Это событие в моей жизни». Ветеран о концерте, который устроили под его окнами курсанты Военной академии
Новости Беларуси. По-особому поздравили ветеранов Великой Отечественной офицеры и курсанты Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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