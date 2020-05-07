Лукашенко: В Беларуси за сутки освободилось 300 коек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Четвертые сутки подряд в России прирост числа заболевших держится на уровне десяти с половиной тысяч. Умерли за день 86 человек. Врачи подчеркивают: у половины инфицированных болезнь протекает бессимптомно. Этим вирус и опасен. Второе место в странах Содружества по числу зарегистрированных с положительным тестом на COVID-19 занимает Беларусь. Там на сегодняшний день чуть более 19 тысяч инфицированных, передает телеканал «МИР 24».

«У нас только десятая часть ИВЛ на сегодняшний день задействована. И у нас сегодня за сутки, даже меньше суток, освободилось 300 коек. Хотя у нас из десяти тысяч коек на сегодняшний день COVID-19 занято только около 6%. Все большое видится на расстоянии. Пройдем этот период, сядем и сделаем соответствующие выводы. Мы сейчас залезли наверх, чуть-чуть упали. Дай бог, чтобы было так. И мы спокойно через месяц закончим эту эпопею», – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.