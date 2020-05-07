Источник материала: Новости Волковыска

В среду в Доме футбола прошла жеребьевка розыгрыша первого отборочного раунда Кубка Республики Беларусь по футболу 2020/21.

Победителю прошлогоднего Кубка Регионов Беларуси волковысской «Спарте» в соперники досталась сильная команда «Барановичи», выступающая вместе с зельвенской «Чайкой» во второй лиге чемпионата страны.

Футбольный клуб «Барановичи» был основан в 1945 году.

Клуб является одним из самых старых (вторым) из ныне существующих в стране.

«Барановичи» является чемпионом второй лиги чемпионата Беларуси 2003, 2014 гг. Наивысшее достижение в первой лиге – 6 место (2009, 2010). Наивысшее достижение в Кубке Беларуси – 1/4 финала (2005, 2006).

Этот раунд розыгрыша Кубка состоит из одного матча и пройдет 16 мая. Хозяева поля по жребию являются волковычане.

В этот же день «Чайка» примет в Зельве «СМИавтотранс» из Смолевич.