В 7 утра на Каменной Горке минчане борются за место в бесплатной маршрутке на рынок в Таборах

Источник материала: Tut.by

«COVID-19 боится их самих. Здесь нет никаких правил, здесь еще не придумали очередь» — с такой подписью появилось видео на YouTube о том, как бесплатная маршрутка собирает огромную толпу на Каменной Горке в 7 утра. Маршрутка едет в Таборы на рынок «Новый Лебяжий». Мы узнали, будет ли чаще ходить транспорт.



Скриншот видео на канале PADtext

На Каменную Горку маршрутка на «Новый Лебяжий» приезжает в 7.40. Тут ее уже ожидает внушительная толпа. Как только микроавтобус останавливается, люди стараются как можно быстрее оказаться у двери — чтобы зайти первыми в маршрутку и занять место, ведь стоя ехать запрещено.

— Отойдите, дайте двери открыть! — кричит кто-то в толпе.

Как только дверь открывается, люди, толкаясь, ныряют в салон маршрутки.

— И такой треш — каждый день, — говорит автор видео.

Так всегда или только по утрам?





Шесть бесплатных маршруток и один автобус МАЗ из города в Таборы пустила компания «Торговый дом «Ждановичи» для своего рынка «Новый Лебяжий». Работают они с 7.40 до 20.00, ходят с интервалом 15−20 минут. Мы ездили на такой, но днем — все было в порядке, и свободные места нашлись.

В ТД «Ждановичи» в курсе проблемы и говорят, что предпринимают шаги по улучшению транспортной доступности нового рынка.

— Большое количество желающих воспользоваться бесплатной маршруткой возникает эпизодически и только в утренние часы — 7.40−8.00. Основные пассажиры — это работники рынка: продавцы, грузчики, — объясняет заместитель директора Торгового дома «Ждановичи» Евгений Липинский.

А как это пытаются исправить?



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В компании проблему пытаются решить и повлиять на то, чтобы перевозчиков в направлении рынка стало больше. Для этого привлекают уполномоченные транспортные организации Минска и области.

По словам Липинского, экспертная комиссия, организованная профильными ведомствами, выезжала, анализировала ситуацию и пришла к выводу, что технически организация дополнительных маршрутов возможна. Но в официальных ответах компании сообщили, что население деревни Таборы обеспечено транспортом.

В Торговом доме «Ждановичи» объясняют, что госструктуры дают подобные официальные ответы: «Транспортное обслуживание населения деревни Таборы обеспечено в полном объеме. Так как рынок «Новый Лебяжий» не является населенным пунктом, то требования по организации дополнительных городских/пригородных маршрутов на него не распространяются».



Рынок «Новый Лебяжий». Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Дело в том, что Минский облисполком отталкивается от системы государственных стандартов обслуживания населения, по которой транспорт выделяют, исходя из числа жителей. По документу, на населенный пункт, где живут свыше 50 человек (а в Таборах их 104), должно приходиться не менее восьми рейсов в неделю.

Сейчас из Минска от диспетчерской станции «Запад-3» через Таборы едут два пригородных автобуса, организованных государственными службами, — № 200 и № 268. Они выполняют 36 рейсов в неделю.

В Торговом доме «Ждановичи» говорят, что вопрос транспортной доступности рынка остается открытым.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, рынок в Таборах «Новый Лебяжий» заработал в феврале, его построили взамен «Лебяжьего» в Ждановичах. В начале 2018 года президент отдал под жилую застройку земли рынка «Лебяжий». В мае на аукционе этот участок на 16,3 гектара за 20 миллионов рублей выкупила компания ООО «Сетко Интернешнл». Ее владельцами оказались брат основателя BNK Holding, а также один из учредителей этой компании.

BNK Holding — крупный инвестор в недвижимость Минска, компания построила бизнес-центры Galileo, Rubin Plaza, SilverTower.