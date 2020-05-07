В Беларуси конфисковали восемь тысяч литров фальшивого антисептика

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Автомобильная «омывайка» под видом антисептика. Белорусские правоохранители конфисковали восемь тысяч литров поддельных дезинфецирующих средств, передает телеканал «МИР 24».



Часть изъяли на месте подпольного производства, другую – в сети коммерческих аптек, куда товар поступил оптом. Если верить этикеткам, средство предназначено для обработки рук и уничтожает 99 процентов вредоносных бактерий. Как выяснилось, злоумышленники просто поменяли наклейки на емкостях с обычным стеклоочистителем.

«Стараемся не спать и не ждать каких-то указаний сверху. Принимаем сами решения и прогнозируем, какие могут быть еще меры, где может быть вход этого вируса: нам в милицию или в общество. И где кто пытается нажиться. Как говорится, кому война, а кому мать родна», – сказал министр внутренних дел Республики Беларусь Юрий Караев.

Министр МВД Беларуси также добавил, что милиция отслеживает спекулянтов, которые наживаются на перепродаже медицинских масок.