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В Беларуси конфисковали восемь тысяч литров фальшивого антисептика
07.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Автомобильная «омывайка» под видом антисептика. Белорусские правоохранители конфисковали восемь тысяч литров поддельных дезинфецирующих средств, передает телеканал «МИР 24».
Министр МВД Беларуси также добавил, что милиция отслеживает спекулянтов, которые наживаются на перепродаже медицинских масок.
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Часть изъяли на месте подпольного производства, другую – в сети коммерческих аптек, куда товар поступил оптом.
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