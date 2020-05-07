ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Страна для жизни? Под изолятор в Могилеве подходили люди в поддержку блогера Сергея Тихоновского

07.05.2020 08:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

До вечера люди подходили к изолятору временного содержания в Могилеве, куда предположительно после задержания был доставлен блогер Сергей Тихоновский.

Страна для жизни? Под изолятор в Могилеве подходили люди в поддержку блогера Сергея Тихоновского
Людей, которые пришли выразить свою солидарность, отодвинули как можно дальше от ИВС. Фото: Belsat.eu
Чтобы выразить поддержку, люди приезжали не только со всего Могилева, но и из Минска, Жлобина и других городов. В определенный момент в толпе было 80-100 человек, пишет Белсат.

«Мы поддерживаем связь с представителями Тихоновского, которого задержали сегодня днем. Но информация о его местонахождении везде очень разная, много вбросов от людей, которые ничего не знают. Представители власти никакой информации нам тоже не дают. Просто стоим и ждем», — говорит Виталий, приехавший из Минска. По его словам, люди под изолятором собрались по собственному желанию, их никто не призывал.


Виталий приехал из Минска, чтобы поддержать Сергея Тихоновского. Фото: Belsat.eu

Сам Виталий выразил желание поехать в РОВД и написать заявление на неправомерные действия сотрудника ОМОНа, который принимал участие в задержании Сергея Тихоновского:

«Я видел стрим с задержания, на котором сотрудник ОМОНа не представился, он хотел локтем разбить стекло в машине. Я считаю, что такие люди не должны работать в милиции».


Почти всю вторую половину дня в Могилеве шел сильный дождь. Но это не испугало группу поддержки. Люди достали зонтики, дождевики, временно прятались в машинах, но продолжали стоять и таким образом выражать свою солидарность с блогером.

Могилевские правоохранители также подтянулись к ИВС — чтобы отогнать подписантов канала «Страна для жизни» от стен изолятора. На месте, где собрались люди, был автозак, сотрудник ГАИ и силовики в штатском.

Людям стали делать замечания за то, что они находятся на газоне.

«Я спросил у сотрудника ГАИ, почему он может пройтись по газону, а обычный гражданин – нет? На вопрос он мне почему-то не ответил, но сказал, что мы все здесь записаны и сфотографированы, – сказал Юрий, приехавший с группой поддержки из Жлобина. – Мы сами ведем стрим на своем канале, чтобы показать людям, что здесь происходит. Я рад одному, что люди в дождь все-таки объединились и приехали сюда из разных городов. Хоть нам и угрожают, хоть и подъехал автозак, люди стоят и никуда не уходят».

Жительница Могилева Екатерина также пришла, чтобы выразить поддержку блогеру Тихоновскому:

«Дальше так не может продолжаться, так как во власти банда, которая творит беспредел у нас на глазах. И как можно молчать, когда такое происходит».


Екатерина и Александр. Фото: Belsat.eu

Екатерина вместе с Александром узнала о задержании блогера из социальных сетях. Пара пришла к ИВС уже после 7 вечера и осталась среди последних:

«Мы всегда смотрим и стараемся принять активное участие в жизни «страны для жизни». В нашей же стране к нам относятся не как к людям, а как к скоту. С нами не считаются. Наше мнение никого не интересует. Боюсь, чтобы мы не стали второй Северной Кореей».

В 8 вечера от блогера MozgOn стало известно, что Тихоновского якобы перевезли в Гомель. Правда ли это, официальные источники пока не говорят.


Сотрудник в штатском. Фото: Belsat.eu
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До вечера люди подходили к изолятору временного содержания в Могилеве, куда предположительно после задержания был доставлен блогер Сергей Тихоновский.
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналист и шеф разведки возглавил правительство Ирака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика