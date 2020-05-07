Страна для жизни? Под изолятор в Могилеве подходили люди в поддержку блогера Сергея Тихоновского

пишет Белсат. Чтобы выразить поддержку, люди приезжали не только со всего Могилева, но и из Минска , Жлобина и других городов. В определенный момент в толпе было 80-100 человек,Белсат.





«Мы поддерживаем связь с представителями Тихоновского, которого задержали сегодня днем. Но информация о его местонахождении везде очень разная, много вбросов от людей, которые ничего не знают. Представители власти никакой информации нам тоже не дают. Просто стоим и ждем», — говорит Виталий, приехавший из Минска. По его словам, люди под изолятором собрались по собственному желанию, их никто не призывал.









Виталий приехал из Минска, чтобы поддержать Сергея Тихоновского. Фото: Belsat.eu





Сам Виталий выразил желание поехать в РОВД и написать заявление на неправомерные действия сотрудника ОМОНа, который принимал участие в задержании Сергея Тихоновского:





«Я видел стрим с задержания, на котором сотрудник ОМОНа не представился, он хотел локтем разбить стекло в машине. Я считаю, что такие люди не должны работать в милиции».









Почти всю вторую половину дня в Могилеве шел сильный дождь. Но это не испугало группу поддержки. Люди достали зонтики, дождевики, временно прятались в машинах, но продолжали стоять и таким образом выражать свою солидарность с блогером.





Могилевские правоохранители также подтянулись к ИВС — чтобы отогнать подписантов канала «Страна для жизни» от стен изолятора. На месте, где собрались люди, был автозак, сотрудник ГАИ и силовики в штатском.





Людям стали делать замечания за то, что они находятся на газоне.





«Я спросил у сотрудника ГАИ, почему он может пройтись по газону, а обычный гражданин – нет? На вопрос он мне почему-то не ответил, но сказал, что мы все здесь записаны и сфотографированы, – сказал Юрий, приехавший с группой поддержки из Жлобина. – Мы сами ведем стрим на своем канале, чтобы показать людям, что здесь происходит. Я рад одному, что люди в дождь все-таки объединились и приехали сюда из разных городов. Хоть нам и угрожают, хоть и подъехал автозак, люди стоят и никуда не уходят».





Жительница Могилева Екатерина также пришла, чтобы выразить поддержку блогеру Тихоновскому:





«Дальше так не может продолжаться, так как во власти банда, которая творит беспредел у нас на глазах. И как можно молчать, когда такое происходит».









Екатерина и Александр. Фото: Belsat.eu





Екатерина вместе с Александром узнала о задержании блогера из социальных сетях. Пара пришла к ИВС уже после 7 вечера и осталась среди последних:





«Мы всегда смотрим и стараемся принять активное участие в жизни «страны для жизни». В нашей же стране к нам относятся не как к людям, а как к скоту. С нами не считаются. Наше мнение никого не интересует. Боюсь, чтобы мы не стали второй Северной Кореей».





В 8 вечера от блогера MozgOn стало известно, что Тихоновского якобы перевезли в Гомель . Правда ли это, официальные источники пока не говорят.









Сотрудник в штатском. Фото: Belsat.eu



