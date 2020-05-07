Журналист и шеф разведки возглавил правительство Ирака









Голосование по кандидатурам министров иностранных дел и нефти было отложено. Парламент также отклонил кандидатуры министров торговли, сельского хозяйства и министра по делам миграции.





Несмотря на то, что кабинет министров пока не полный, утверждение правительства стало прорывом. Чтобы договориться, иракским политикам понадобилось пять месяцев. Мустафа аль-Казыми стал третьим кандидатом на пост премьер-министра с начала года.





В своем выступлении перед парламентариями Мустафа аль-Казыми пообещал провести досрочные выборы в парламент, как только будет принят новый закон о выборах. Предыдущие выборы состоялись в мае 2018 года. Он также обещал исправить негативные последствия экономического кризиса в стране, более разумно распределяя расходы и проводя переговоры о восстановлении доли Ирака в экспорте нефти. После выступления кандидата в премьеры депутаты приступили к голосованию по каждому министру.





Самым сложным для нового премьера было добиться одобрения предложенного им правительства среди шиитских партий, за частью которых стоит Тегеран. Принятое месяц назад решение президента Ирака Бархама Салеха поручить господину аль-Казыми формирование правительства изначально не встретило одобрения Ирана и его иракских союзников, прежде всего блока «Аль-Фатх», связанного с народным ополчением «Аль-Хашд аш-Шааби». Они обвиняли главу разведки в том, что он сдал американцам их командующего Абу Махди аль-Мухандиса, который был убит американцами вместе с иранским генералом Касемом Сулеймани в аэропорту Багдада в начале января. Но в итоге компромисс был найден.





Мустафа аль-Казыми 53 года. В 1985 году, студентом первокурсником, он бежал из страны и вернулся туда только в 2012 году. В эмиграции он в основном жил в Великобритании и США, занимался правозащитной и журналистской деятельностью. Опубликовал несколько книг о правах человека. Вернувшись в Ирак, он, наконец, получил юридическое образование и продолжил писать статьи для американского аналитического интернет-издания о Ближнем Востоке Al Monitor. В 2016 году был назначен главой Национальной разведывательной службы, где одной из его задач было разобраться с коррупцией в ведомстве. Судя по отзывам иракских экспертов, ему это удалось.



