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Как изменились ставки по кредитам на новые авто за три месяца

07.05.2020 07:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если в феврале можно было оформить кредит на новую машину более, чем в 10 банках, то сегодня выбор ограничивается шестью. За последние три месяца пять банков приостановили выдачу автокредитов: Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, БПС-Сбербанк и РРБ-Банк. FINANCE.TUT.BY узнал, как изменились процентные ставки, и какие условия предлагают банки сегодня.


Фото: Глеб Малофеев

В данном обзоре рассматривались целевые кредиты на покупку нового автомобиля. Мы не включали в обзор партнерские программы банков и автодилеров и кредиты, привязанные к определенному салону или марке авто. Исключены также кредиты с дополнительными комиссиями и платежами, в том числе с условием обязательного страхование жизни кредитополучателя. От каждого банка было выбрано по одному кредиту.

Условия кредитов для покупки нового автомобиля представлены в таблице.

Банк, кредит

Срок; ставка; изменение с февраля; сумма кредита; график погашения

Обеспечение; страхование; ограничения по возрасту

Банк ВТБ (Беларусь),

Авто без залога

13−60 месяцев; 16,9% (+2 п. п) — первые 90 дней, далее — 21,9% (+2 п. п); от 2500 до 25 000 BYN; дифференцированный

неустойка, до 10 000 BYN без справки о доходах; от 21 года и не более 69 лет на момент погашения кредита

Белинвестбанк,

На приобретение автомобиля

7 лет; 14,09% (+1,77 п. п); до 70% стоимости авто; дифференцированный

неустойка и залог авто с обязательным страхованием «полное АВТО КАСКО»; до 5 000 BYN без справки о доходах; без ограничений (может потребоваться поручительство для пенсионеров)

Приорбанк,

Кредит на новый автомобиль

5 лет; 23% (+10,68 п. п); от 9900 BYN до 124 300 BYN, но не более 80% стоимости авто; аннуитет

поручительство супруга/супруги и залог; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; от 22 лет и не более 63 лет на момент погашения кредита

Технобанк,

Поехали!

4 года; 14,09% (+1,77 п. п); от 5000 до 100 000 BYN, но не более 80% стоимости авто; аннуитет

неустойка и залог (при сумме от 15 000 BYN); обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; от 21 до 65 лет

Франсабанк,

Кредит на приобретение нового авто

до 7 лет; 14,09% (+1,77 п. п); до 80% стоимости авто; аннуитет

неустойка и залог, при необходимости поручительство; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; не менее 21 года

Цептер Банк,

Цептер Авто

12, 18, 24, 60 или 84 месяца; 14,09% (+1,77 п. п); до 90% стоимости авто; дифференцированный

залог; без справки о доходах при доле собственного участия более 45%; от 21 года и не более 65 лет на момент погашения кредита

Банк, кредит

Срок; ставка; изменение с февраля; сумма кредита; график погашения;

обеспечение; страхование; ограничения по возрасту

Банк ВТБ (Беларусь),

Авто без залога

13−60 месяцев; 16,9% (+2 п. п) — первые 90 дней, далее — 21,9% (+2 п. п); от 2500 до 25 000 BYN; дифференцированный;

неустойка, до 10 000 BYN без справки о доходах; от 21 года и не более 69 лет на момент погашения кредита

Белинвестбанк,

На приобретение автомобиля

7 лет; 14,09% (+1,77 п. п); до 70% стоимости авто; дифференцированный;

неустойка и залог авто с обязательным страхованием «полное АВТО КАСКО»; до 5 000 BYN без справки о доходах; без ограничений (может потребоваться поручительство для пенсионеров)

Приорбанк,

Кредит на новый автомобиль

5 лет; 23% (+10,68 п. п); от 9900 BYN до 124 300 BYN, но не более 80% стоимости авто; аннуитет;

поручительство супруга/супруги и залог; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; от 22 лет и не более 63 лет на момент погашения кредита

Технобанк,

Поехали!

4 года; 14,09% (+1,77 п. п); от 5000 до 100 000 BYN, но не более 80% стоимости авто; аннуитет;

неустойка и залог (при сумме от 15 000 BYN); обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; от 21 до 65 лет

Франсабанк,

Кредит на приобретение нового авто

до 7 лет; 14,09% (+1,77 п. п); до 80% стоимости авто; аннуитет;

неустойка и залог, при необходимости поручительство; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; не менее 21 года

Цептер Банк,

Цептер Авто

12, 18, 24, 60 или 84 месяца; 14,09% (+1,77 п. п); до 90% стоимости авто; дифференцированный;

залог; без справки о доходах при доле собственного участия более 45%; от 21 года и не более 65 лет на момент погашения кредита

Автокредиты подорожали

  • С момента последнего обзора автокредиты стали дороже на 1,77−10,68 п.п. Больше всех подорожал кредит в Приорбанке: ставка увеличилась с 12,32% до 23%;
  • Диапазон процентных ставок составляет от 14,09% до 23% годовых. Самыми дорогими будут предложения Банка ВТБ и Приорбанка;
  • Автокредиты оформляются на срок от 1 года до 7 лет. Растянуть выплаты на максимальный срок можно в Белинвестбанке, Франсабанке и Цептер Банке;
  • Чаще всего обязательным условием получения кредита на новое авто будет наличие первоначального взноса. Его размер — не менее 10−30% стоимости авто. Одолжить на новую машину без собственных накоплений можно в Банке ВТБ;
  • Банк ВТБ отличается также требованиями к обеспечению: для кредитования в банке достаточно неустойки;
  • В остальных случаях обеспечением по кредиту выступает залог авто, реже поручительство и гарантийный депозит;
  • Автомобиль, переданный в залог банку, должен быть застрахован по системе «полное АВТО КАСКО». Для кредитополучателя это будет дополнительным расходом;
  • В Белинвестбанке, Банке ВТБ и Цептер Банке есть возможность оформить кредит на небольшую сумму без предоставления справки о доходах. Условия в каждом банке будут отличаться;
  • Для получения кредита на новое авто нужно быть не моложе 21−22 лет и не старше 63−69 лет на момент погашения кредита.

Как изменилась переплата по кредиту

Посчитаем, сколько будет стоить кредит на авто стоимостью 16 тысяч долларов, из которых около 10 тысяч долларов — собственные накопления. У банка будем одалживать 15 000 рублей, эквивалент 6 тысячам долларов.

Выберем один из кредитов с дифференцированным графиком погашения под ставку 14,09%. Такой вариант будет самым бюджетным с точки зрения переплаты.

За 7 лет переплата по кредиту составит 7479 рублей, а максимальный платеж — 356 рублей. Если бы кредит был оформлен на лучших условиях февральского обзора, то переплата составила бы 6539 рублей, что на 940 рублей меньше.

 
 
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Если в феврале можно было оформить кредит на новую машину более, чем в 10 банках, то сегодня выбор ограничивается шестью.
 
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