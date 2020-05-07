Как изменились ставки по кредитам на новые авто за три месяца

Еслив февралеможно было оформить кредит на новую машину более, чем в 10 банках, то сегодня выбор ограничивается шестью. За последние три месяца пять банков приостановили выдачу автокредитов: Беларусбанк, Белагропромбанк, БНБ-Банк, БПС-Сбербанк и РРБ-Банк. FINANCE.TUT.BY узнал, как изменились процентные ставки, и какие условия предлагают банки сегодня.
В данном обзоре рассматривались целевые кредиты на покупку нового автомобиля. Мы не включали в обзор партнерские программы банков и автодилеров и кредиты, привязанные к определенному салону или марке авто. Исключены также кредиты с дополнительными комиссиями и платежами, в том числе с условием обязательного страхование жизни кредитополучателя. От каждого банка было выбрано по одному кредиту.
Условия кредитов для покупки нового автомобиля представлены в таблице.
Банк, кредит
Срок; ставка; изменение с февраля; сумма кредита; график погашения
Обеспечение; страхование; ограничения по возрасту
Банк ВТБ (Беларусь),
Авто без залога
13−60 месяцев; 16,9% (+2 п. п) — первые 90 дней, далее — 21,9% (+2 п. п); от 2500 до 25 000 BYN; дифференцированный
неустойка, до 10 000 BYN без справки о доходах; от 21 года и не более 69 лет на момент погашения кредита
Белинвестбанк,
На приобретение автомобиля
7 лет; 14,09% (+1,77 п. п); до 70% стоимости авто; дифференцированный
неустойка и залог авто с обязательным страхованием «полное АВТО КАСКО»; до 5 000 BYN без справки о доходах; без ограничений (может потребоваться поручительство для пенсионеров)
Приорбанк,
Кредит на новый автомобиль
5 лет; 23% (+10,68 п. п); от 9900 BYN до 124 300 BYN, но не более 80% стоимости авто; аннуитет
поручительство супруга/супруги и залог; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; от 22 лет и не более 63 лет на момент погашения кредита
Технобанк,
Поехали!
4 года; 14,09% (+1,77 п. п); от 5000 до 100 000 BYN, но не более 80% стоимости авто; аннуитет
неустойка и залог (при сумме от 15 000 BYN); обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; от 21 до 65 лет
Франсабанк,
Кредит на приобретение нового авто
до 7 лет; 14,09% (+1,77 п. п); до 80% стоимости авто; аннуитет
неустойка и залог, при необходимости поручительство; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; не менее 21 года
Цептер Банк,
Цептер Авто
12, 18, 24, 60 или 84 месяца; 14,09% (+1,77 п. п); до 90% стоимости авто; дифференцированный
залог; без справки о доходах при доле собственного участия более 45%; от 21 года и не более 65 лет на момент погашения кредита
Банк, кредит
Срок; ставка; изменение с февраля; сумма кредита; график погашения;
обеспечение; страхование; ограничения по возрасту
Банк ВТБ (Беларусь),
Авто без залога
13−60 месяцев; 16,9% (+2 п. п) — первые 90 дней, далее — 21,9% (+2 п. п); от 2500 до 25 000 BYN; дифференцированный;
неустойка, до 10 000 BYN без справки о доходах; от 21 года и не более 69 лет на момент погашения кредита
Белинвестбанк,
На приобретение автомобиля
7 лет; 14,09% (+1,77 п. п); до 70% стоимости авто; дифференцированный;
неустойка и залог авто с обязательным страхованием «полное АВТО КАСКО»; до 5 000 BYN без справки о доходах; без ограничений (может потребоваться поручительство для пенсионеров)
Приорбанк,
Кредит на новый автомобиль
5 лет; 23% (+10,68 п. п); от 9900 BYN до 124 300 BYN, но не более 80% стоимости авто; аннуитет;
поручительство супруга/супруги и залог; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; от 22 лет и не более 63 лет на момент погашения кредита
Технобанк,
Поехали!
4 года; 14,09% (+1,77 п. п); от 5000 до 100 000 BYN, но не более 80% стоимости авто; аннуитет;
неустойка и залог (при сумме от 15 000 BYN); обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; от 21 до 65 лет
Франсабанк,
Кредит на приобретение нового авто
до 7 лет; 14,09% (+1,77 п. п); до 80% стоимости авто; аннуитет;
неустойка и залог, при необходимости поручительство; обязательное страхование «полное АВТО КАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; не менее 21 года
Цептер Банк,
Цептер Авто
12, 18, 24, 60 или 84 месяца; 14,09% (+1,77 п. п); до 90% стоимости авто; дифференцированный;
залог; без справки о доходах при доле собственного участия более 45%; от 21 года и не более 65 лет на момент погашения кредита
Автокредиты подорожали
С момента последнего обзора автокредиты стали дороже на 1,77−10,68 п.п. Больше всех подорожал кредит в Приорбанке: ставка увеличилась с 12,32% до 23%;
Диапазон процентных ставок составляет от 14,09% до 23% годовых. Самыми дорогими будут предложения Банка ВТБ и Приорбанка;
Чаще всего обязательным условием получения кредита на новое авто будет наличие первоначального взноса. Его размер — не менее 10−30% стоимости авто. Одолжить на новую машину без собственных накоплений можно в Банке ВТБ;
Банк ВТБ отличается также требованиями к обеспечению: для кредитования в банке достаточно неустойки;
В остальных случаях обеспечением по кредиту выступает залог авто, реже поручительство и гарантийный депозит;
Автомобиль, переданный в залог банку, должен быть застрахован по системе «полное АВТО КАСКО». Для кредитополучателя это будет дополнительным расходом;
Для получения кредита на новое авто нужно быть не моложе 21−22 лет и не старше 63−69 лет на момент погашения кредита.
Как изменилась переплата по кредиту
Посчитаем, сколько будет стоить кредит на авто стоимостью 16 тысяч долларов, из которых около 10 тысяч долларов — собственные накопления. У банка будем одалживать 15 000 рублей, эквивалент 6 тысячам долларов.
Выберем один из кредитов с дифференцированным графиком погашения под ставку 14,09%. Такой вариант будет самым бюджетным с точки зрения переплаты.
За 7 лет переплата по кредиту составит 7479 рублей, а максимальный платеж — 356 рублей. Если бы кредит был оформлен на лучших условиях февральского обзора, то переплата составила бы 6539 рублей, что на 940 рублей меньше.