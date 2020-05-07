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Работники радио, телевидения и связи отмечают профессиональный праздник

07.05.2020 08:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Работники радио, телевидения и связи отмечают профессиональный праздник

Профессиональный праздник сегодня отмечают работники радио, телевидения и связи. 120 лет назад Александр Попов представил свою новую разработку – первый в мире радиоприёмник. Тогда же провели и первый сеанс радиосвязи.

Уже 30 лет спустя в эфире зазвучали первые позывные Белорусского радио. Через полгода ему исполнится 90! А 1-го января 1956-го состоялся и первый в стране телевизионный эфир. С тех пор аудиовизуальные средства массовой информации стали более высокотехнологичными, максимально доступными. Теперь это уже многопрофильные масс-медиа. А интересы зрителей и слушателей остаются неизменными. Актуальные новости, аналитика, телешоу и качественное кино – все это ежедневно в том числе и на телеканале ОНТ.

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Профессиональный праздник сегодня отмечают работники радио, телевидения и связи. 120 лет назад Александр Попов представил свою новую разработку – первый в мире...
 
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