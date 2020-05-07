Просто кто-то не наигрался: Романчук о «чуде белорусской техники»

Известный белорусский экономист Ярослав Романчук разместил на своей странице в Facebook большой пост, в котором, в том числе, раскритиковал образец белорусского электрического родстера. Напомним, этот образец продемонстрировали 5 мая президенту Беларуси Александру Лукашенко во время посещения им республиканского полигона для испытаний мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук (НАН). Его создатели заявили, что в будущем он будет конкурировать с Tesla.





«Чиновники и ученые Национальной академии наук показали главе страны опытные образцы электромобиля, электроавтобуса, электрогрузовика, электроминивэна, электровелосипеда, электроскутера, электросамоката. Все ЭЛЕКТРО сегодня завораживает главу страны, потому что он, похоже, не представляет, куда девать электроэнергию после запуска БелАЭС», – пишет Ярослав Романчук.





По мнению экономиста, Совмин и Академия наук «подсуетили» Александру Лукашенко идею о том, что белорусская наука вместе с промышленностью может выиграть конкуренцию у Илона Маска и его «Теслы», а также произвести широкую линейку электрических транспортных средств.





Ярослав Романчук отдельно упомянул экспериментальный образец белорусского родстера – двухместного электромобиля-кабриолета.





«Разработчики, не моргнув глазом, заверили главу страны, что это чудо белорусской техники «сможет в будущем посоревноваться с Тесла». Легкий, маневренный, развивает скорость до 170 км/ч и преодолевает расстояние 270 км. Магия слов «Тесла», «будущее», «скорость» и «электро» очаровала президента: «Меня это впечатляет, даже очень впечатляет. Не ожидал, что они способны за такой короткий промежуток времени все это сотворить», – цитирует президента экономист.





По его мнению, академики собрали единственный экземпляр чего-то, отдаленно похожего на автомобиль, а главную часть родстера вообще импортная, да еще и устаревшая. Критике подверглось и мнение экспертов, которые считают, что «этот их недодел сможет посоревноваться с «Теслой».









Образец электромобиля





«Tesla – это не только и не столько автомобиль. Это бренд и уникальный набор разных форм нематериальных активов, которые украшают, укрепляют и делают лидером рынка создание Илона Маска. Рассказать о том, что белорусский набор рандомно собранных запчастей + ключевые импортные компоненты – это чуть ли не конкурент «Тесле» – это как назвать «Беллегпром» конкурентом Nike или Adidas только на том основании, что он м ет делать обувь, отличную от валенок», – пишет Ярослав Романчук.





Такая показуха среди простых людей называется «втюхивание», продолжает он. Академики-лоббисты хотят просто пилить бюджет, осваивать денежные средства налогоплательщиков и зарабатывать лично для себя приличные деньги.





«Чтобы сделать свое предложение на 100% проходным, ученые-лоббисты очаровали Лукашенко хоккейной тематикой, предложив опытный образец льдозаливочного комбайна с электроприводом. Представляете, какая огромная народнохозяйственная польза страны, какой экспортный потенциал открывается от такого агрегата. На такие затеи в условиях рецессии, самого глубокого кризиса последних 25 лет для малого бизнеса, у властей деньги есть, а для предпринимателей – нет», – считает эксперт.





В заключение своего поста Ярослав Романчук предложил всем пофантазировать и представить, как белорусские чиновники будут ездить на белорусских электрических транспортных средствах.





«Представьте, как на очередное Всебелорусское собрание делегаты будут съезжаться ко Дворцу Независимости на электроскутерах, а сам Александр Григорьевич приедет из Дроздов на электрическом родстере, демонстрируя на проспекте Победителей разгон белорусской «Теслы» до 100 км час на 3,5 секунды. Ни сегодня, ни во время президентской кампании мы не слышали и не услышим ни одной финансовой цифры: объем инвестиции, срок окупаемости, выручка от экспорта, рентабельность и т. д. Зачем портить красивый сюжет грубыми расчетами? Ведь все мы в детстве играли с машинками. Просто кто-то не наигрался. И продолжает играть – за счет всей страны», – подытожил экономист.







