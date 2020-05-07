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Белорусы, счастье есть! Австралийский повар раскрыл секрет идеального картофельного пюре

07.05.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Знаменитый австралийский повар Роб Никсон описал свой способ приготовления картофельного пюре.

Об этом сообщает издание Daily Mirror.



Никсон начинает с того, что ставит на огонь кастрюлю с подсоленой водой. Пока она греется, чистит картофель и откладывает очистки — они потребуются позднее. Картофелины, по его словам, необходимо порезать пополам и варить 12-15 минут. Слив воду через дуршлаг, повар мнет их при помощи пресс-пюре, добавляет соль, белый перец, мягкое сливочное масло и тщательно перемешивает.

Самый важный шаг — приготовление молока. Никсон наливает его в кастрюльку, ставит на сильный огонь и добавляет в него картофельные очистки. Именно в них, по его мнению, и заключается секрет идеального пюре. «Грейте молоко две минуты, чтобы оно пропиталось вкусом очистков», — рекомендует повар. После этого молоко нужно отфильтровать, добавить в пюре — и можно есть.
 
 
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Знаменитый австралийский повар Роб Никсон описал свой способ приготовления картофельного пюре.
 
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