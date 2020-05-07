Китайская Dongfeng показала новый универсал на французской платформе CMP

Источник материала: Tut.by

Все новые модели китайской компании Dongfeng в той или иной степени разработаны с французским концерном PSA, 13,68% акций которого принадлежат китайцам. Французы уже показали новую Opel Corsa и Peugeot 208, созданные на модульной платформе CMP , а теперь подоспел и китайский универсал «повышенной проходимости» на ее базе.





Новая модель Dongfeng получила громоздкое и труднопроизносимое имя Aeolus Yixuan GS. Это кросс-универсал длиной 4,61 м, ширина которого составляет 1,88 м. Колесная база достигает 2,68 м, а объем багажника варьируется от 474 л до 1109 л со сложенными задними сиденьями. В салоне имеется сенсорный блок управления климат-контролем, а перед водителем располагается 7-дюймовый экран для комбинации приборов, а у мультимедиасистемы — тачскрин диагональю 10 дюймов. За доплату для Aeolus Yixuan GS предложат систему кругового обзора и панорамную крышу.









Гамма двигателей универсала будет включать 125-сильный трехцилиндровый двигатель объемом 1 л или 1,5-литровая турбо-«четверка» мощностью 150 л.с. Оба двигателя работают в тандеме с 6-ступенчатым «роботом», при этом младший мотор кроссовера может агрегатироваться и с механической коробкой.





Продажи универсала Aeolus Yixuan GS начнутся в июне этого года. Цены в Китае будут начинаться от 11 700 долларов в пересчете.