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Китайская Dongfeng показала новый универсал на французской платформе CMP
Источник материала: Tut.by
Все новые модели китайской компании Dongfeng в той или иной степени разработаны с французским концерном PSA, 13,68% акций которого принадлежат китайцам. Французы уже показали новую
Новая модель Dongfeng получила громоздкое и труднопроизносимое имя Aeolus Yixuan GS. Это кросс-универсал длиной 4,61 м, ширина которого составляет 1,88 м. Колесная база достигает 2,68 м, а объем багажника варьируется от 474 л до 1109 л со сложенными задними сиденьями. В салоне имеется сенсорный блок управления климат-контролем, а перед водителем располагается 7-дюймовый экран для комбинации приборов, а у мультимедиасистемы — тачскрин диагональю 10 дюймов. За доплату для Aeolus Yixuan GS предложат систему кругового обзора и панорамную крышу.
Гамма двигателей универсала будет включать 125-сильный трехцилиндровый двигатель объемом 1 л или 1,5-литровая турбо-«четверка» мощностью 150 л.с. Оба двигателя работают в тандеме с 6-ступенчатым «роботом», при этом младший мотор кроссовера может агрегатироваться и с механической коробкой.
Продажи универсала Aeolus Yixuan GS начнутся в июне этого года. Цены в Китае будут начинаться от 11 700 долларов в пересчете.
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Компания Dongfeng показала новый универсал «повышенной проходимости» Aeolus Yixuan GS.
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