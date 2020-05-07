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Вспоминаем крутых вратарей 90-х. Сможете отгадать их всех?
Источник материала: Tut.by
Если вы помните, как начинал Джанлуиджи Буффон, и застали молодого Икера Касильяса, то наверняка легко справитесь с этим тестом. Просто отгадайте по нашим подсказкам вратарей, которые были звездами в 90-е, когда за Германию стоял не Мануэль Нойер, а за датчан тащил папа их нынешнего голкипера.
Фото: Reuters, официальные сайты клубов.
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Если вы помните, как начинал Джанлуиджи Буффон, и застали молодого Икера Касильяса, то наверняка легко справитесь с этим тестом. Просто отгадайте по нашим...
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