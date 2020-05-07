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Тест на эмоциональное выгорание

07.05.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Говорят, эмоциональное выгорание — бич современности. Кто-то все еще не верит в это состояние, кто-то считает, что это то же самое, что обычная усталость, кто-то уверен, что он хронически «выгоревший» и не спасет уже ничего. Вместе с психологом и гештальт-терапевтом Екатериной Якубинской мы составили тест, который поможет определить, выгорели вы или нет. И главное — насколько.

Предупреждение: тест не ставит диагнозы и не заявляет о вашем психологическом состоянии. Он лишь поможет вам определить, стоит ли волноваться, и подскажет, если нужно идти к специалисту для полного понимания ситуации.

В каждом вопросе есть утверждение. Вам необходимо определить, относится оно к вам и вашей жизни в последнее время или нет.

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Вместе с психологом составили тест из 10 пунктов, который поможет определить, насколько вы близки к эмоциональному выгоранию. Это серьезно!
 
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