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Канадская полиция ликвидировала открывшего огонь в жилом доме мужчину

07.05.2020 08:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Канадская полиция ликвидировала открывшего огонь в жилом доме мужчину

В одном из жилых домов Альберты (Канада) произошла стрельба. Полиция ликвидировала открывшего по ним огонь мужчину. Подробности сообщает CBC.

По информации источника, правоохранители приехали на вызов о стрельбе. 27-летний мужчина открыл по ним огонь. Во время перестрелки была ранена случайная прохожая. Ее доставили в больницу.

Стрелку удалось скрыться на машине. Полицейские догнали его. Попытка задержать злоумышленника возобновила перестрелку. Один из сотрудников полиции был ранен. Стрелок был ликвидирован.

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В одном из жилых домов Альберты (Канада) произошла стрельба. Полиция ликвидировала открывшего по ним огонь мужчину. Подробности сообщает CBC. По информации...
 
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