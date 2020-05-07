Канадская полиция ликвидировала открывшего огонь в жилом доме мужчину

Источник материала: ОНТ

В одном из жилых домов Альберты (Канада) произошла стрельба. Полиция ликвидировала открывшего по ним огонь мужчину. Подробности сообщает CBC.

По информации источника, правоохранители приехали на вызов о стрельбе. 27-летний мужчина открыл по ним огонь. Во время перестрелки была ранена случайная прохожая. Ее доставили в больницу.

Стрелку удалось скрыться на машине. Полицейские догнали его. Попытка задержать злоумышленника возобновила перестрелку. Один из сотрудников полиции был ранен. Стрелок был ликвидирован.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram