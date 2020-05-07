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А вы точно киноман? Проверьте в тесте, вспомните ли вы развязки культовых фильмов
Источник материала: Tut.by
Многие фильмы узнаются по цитатам. Например, «Ирония судьбы» ассоциируется с фразой Жени Лукашина: «Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню». Обычно мы хорошо помним основной сюжет, но запоминаем ли финалы историй? Вместе с
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Вспоминая просмотренные фильмы, мы всегда описываем общий сюжет. А как хорошо в голове откладываются развязки? Проверьте в нашем тесте. *Партнерский материал
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