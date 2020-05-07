Беларусь и США могут обменяться послами в этом году

Источник материала: ОНТ

Беларусь и США в этом году планируют обменяться послами. Об этом сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

Одним из кандидатов на пост главы американской дипмиссии является его коллега, заместитель помощника госсекретаря Джули Фишер. Её кандидатуру предлагает Дональд Трамп, но она должна получить одобрение Сената. Если Фишер утвердят, она станет первым послом США в Беларуси с 2008-го года. Опыт работы в регионе есть – она занимала должность временного поверенного в делах США в России, также работала в посольствах в Украине и Грузии.

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