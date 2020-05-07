ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

К профессиональному празднику. Без связи жить нельзя на свете…

07.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Администрация и профсоюзный комитет

Лидского зонального узла электросвязи

Гродненского филиала РУП "Белтелеком"

поздравляют трудовой коллектив и ветеранов предприятия 

с днем работников радио, телевидения и связи!

Сегодня связь - одна из важных сфер жизни: с ее помощью мы первыми узнаем, что происходит в отдаленных точках страны, спасаем людей, соединяем сердца и души, мысли и человеческие дела. Это та тонкая невидимая нить, которая связывает людей и вселяет в них надежду, охватывая практически весь мир.

Благодарим вас за высококвалифицированный добросовестный труд!
Желаем вам отменного здоровья, личного счастья, взаимопонимания, терпения, вдохновения и постоянного совершенствования. Успехов, душевного спокойствия и процветания!

К профессиональному празднику. Без связи жить нельзя на свете…

Сегодня трудно представить нашу жизнь без радиовещания, связи и телевидения. В нашу жизнь уверенно вошли мобильная связь, интернет, цифровые технологии, спутниковое и кабельное телевидение. Благодаря их существованию и быстрому развитию сокращаются расстояния между странами, городами и людьми, жизнь становится яркой, интересной и насыщенной. Они являются одним из важнейших видов общения людей, культурных и деловых связей, стали важнейшей составляющей социально-экономического развития нашего общества.
По сложившейся традиции в канун профессионального праздника - Дня работников радио, телевидения и связи - начальник Ивьевского участка электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком" Александр Иванович Лавор рассказывает о повседневной работе и о коллективе:
- Отрасль связи и информатизации - одна из самых быстро развивающихся и значимых в современном обществе. Качество, скорость и доступность информации - это те важнейшие показатели, которые во многом определяют эффективность работы в любой из отраслей нашей страны. Без связи невозможна реализация ни одного экономического проекта.
Информационные технологии - неотъемлемая часть современной жизни. Цифровые устройства и средства связи применяются практически во всех сферах человеческой деятельности, включая управление, науку, образование, культуру, бизнес, социальную сферу, здравоохранение и играют роль катализатора развития этих сфер.
В информационном обществе информация становится стратегическим ресурсом. И чтобы получить доступ к любым ее источникам, необходимо владеть современными информационными технологиями.
Сегодня компания "Белтелеком", которой в этом году исполняется 25 лет, представлена на рынке такими брендами: "ЯСНА", "Умный дом", "Видеоконтроль", высокоскоростной интернет byfly, цифровое интерактивное телевидение ZALA. В нашем арсенале - круглосуточный телевизионный канал в формате Full HD - "ЯСНАе ТV".
Гродненские связисты реализуют любые интернет-решения, обеспечивают возможность реализации масштабных государственных проектов, направленных на повышение растущих информационных потребностей общества. Это дает возможность легко получать необходимую информацию для успешной работы, отличной учебы, хорошего отдыха.
Замена физически и морально устаревшего оборудования положительно сказалась на качестве связи, позволила абонентам пользоваться дополнительным спектром услуг и сервисов.
В 2018 года в филиале проведена масштабная работа по прокладке волоконно-оптического кабеля в квартиры абонентов г. Ивье. Число абонентов - пользователей технологии GPON по Гродненской области на текущий момент достигло отметки 1600.
Волоконно-оптические линии связи прокладываются организациям и компаниям области, офисы которых расположены в г. Ивье.
Один из главных индикаторов успеха и доверия к любой компании - это постоянно растущее количество абонентов. Ивьевские связисты несут ответственность перед партнерами и клиентами за расширение линейки предоставляемых телекоммуникационных сервисов, удовлетворение потребностей в услугах электросвязи, обеспечение бесперебойной работы аппаратуры, каналов связи, обновление сетей с применением высоких технологий, динамичное развитие качества услуг связи и делают ставки на инновационное развитие филиала.
Главная ценность любого предприятия или организации - это его коллектив. В Ивьевском УЭС работают 33 человека. Несмотря на любые жизненные трудности, на переломные моменты, мы заботимся о своих сотрудниках. И понимаем, что сегодня в цене не только материальное, но и моральное удовлетворение, профессиональный статус, условия труда, культурно-досуговая, спортивная деятельность, корпоративное обучение, выездные тренинги и семинары, экскурсии. И, конечно, конкурсы профессионального мастерства, участники которых доказывают, что они не просто выполняют свою работу, но и стремятся делать ее на самом высоком уровне. Все это и есть внутренняя корпоративная культура. Именно она способствует эффективной работе трудового коллектива. Известно, что благоприятная атмосфера в коллективе способствует высокой производительности труда.
На учете в профсоюзной организации состоит 37 бывших работников, ныне пенсионеров. Со стороны администрации и профсоюзного комитета всегда была забота о пожилых людях, ветеранах войны и труда.

К профессиональному празднику. Без связи жить нельзя на свете…

К профессиональному празднику лучшим вручаются награды, премии и грамоты.
В преддверии Дня работников радио, телевидения и связи лучшие сотрудники Гродненского филиала за 2019 год получили заслуженные награды. Среди них - Сергей Иосифович Гицевич (кабельщик), который награжден Почетной грамотой Гродненского филиала РУП "Белтелеком", Виктор Евгеньевич Бальцевич (электромеханик) награжден Благодарностью директора Гродненского филиала РУП "Белтелеком".
Поздравляя своих коллег с праздником, отмечу огромную преданность общему делу и любовь к нашей профессии, профессии - связист! Мы искренне радовались нашим успехам и победам, вместе переживали трудности. Пусть будущее принесет нам новые свершения, благополучие, интересные и радостные события! Желаю вам новых свершений, творческих успехов, веры в собственные силы, быть уважаемыми на работе, любимыми в семье.

Записала
И. БУТУРЛЯ.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администрация и профсоюзный комитет Лидского зонального узла электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком" поздравляют трудовой...
 
Новости дня
Новости разные
 
СМИ сообщают о возможном досрочном завершении чемпионата по футболу в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика