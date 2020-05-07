К профессиональному празднику. Без связи жить нельзя на свете…

Источник материала: Ивьевский край

Администрация и профсоюзный комитет

Лидского зонального узла электросвязи

Гродненского филиала РУП "Белтелеком"

поздравляют трудовой коллектив и ветеранов предприятия

с днем работников радио, телевидения и связи!

Сегодня связь - одна из важных сфер жизни: с ее помощью мы первыми узнаем, что происходит в отдаленных точках страны, спасаем людей, соединяем сердца и души, мысли и человеческие дела. Это та тонкая невидимая нить, которая связывает людей и вселяет в них надежду, охватывая практически весь мир.

Благодарим вас за высококвалифицированный добросовестный труд!

Желаем вам отменного здоровья, личного счастья, взаимопонимания, терпения, вдохновения и постоянного совершенствования. Успехов, душевного спокойствия и процветания!





Сегодня трудно представить нашу жизнь без радиовещания, связи и телевидения. В нашу жизнь уверенно вошли мобильная связь, интернет, цифровые технологии, спутниковое и кабельное телевидение. Благодаря их существованию и быстрому развитию сокращаются расстояния между странами, городами и людьми, жизнь становится яркой, интересной и насыщенной. Они являются одним из важнейших видов общения людей, культурных и деловых связей, стали важнейшей составляющей социально-экономического развития нашего общества.

По сложившейся традиции в канун профессионального праздника - Дня работников радио, телевидения и связи - начальник Ивьевского участка электросвязи Гродненского филиала РУП "Белтелеком" Александр Иванович Лавор рассказывает о повседневной работе и о коллективе:

- Отрасль связи и информатизации - одна из самых быстро развивающихся и значимых в современном обществе. Качество, скорость и доступность информации - это те важнейшие показатели, которые во многом определяют эффективность работы в любой из отраслей нашей страны. Без связи невозможна реализация ни одного экономического проекта.

Информационные технологии - неотъемлемая часть современной жизни. Цифровые устройства и средства связи применяются практически во всех сферах человеческой деятельности, включая управление, науку, образование, культуру, бизнес, социальную сферу, здравоохранение и играют роль катализатора развития этих сфер.

В информационном обществе информация становится стратегическим ресурсом. И чтобы получить доступ к любым ее источникам, необходимо владеть современными информационными технологиями.

Сегодня компания "Белтелеком", которой в этом году исполняется 25 лет, представлена на рынке такими брендами: "ЯСНА", "Умный дом", "Видеоконтроль", высокоскоростной интернет byfly, цифровое интерактивное телевидение ZALA. В нашем арсенале - круглосуточный телевизионный канал в формате Full HD - "ЯСНАе ТV".

Гродненские связисты реализуют любые интернет-решения, обеспечивают возможность реализации масштабных государственных проектов, направленных на повышение растущих информационных потребностей общества. Это дает возможность легко получать необходимую информацию для успешной работы, отличной учебы, хорошего отдыха.

Замена физически и морально устаревшего оборудования положительно сказалась на качестве связи, позволила абонентам пользоваться дополнительным спектром услуг и сервисов.

В 2018 года в филиале проведена масштабная работа по прокладке волоконно-оптического кабеля в квартиры абонентов г. Ивье. Число абонентов - пользователей технологии GPON по Гродненской области на текущий момент достигло отметки 1600.

Волоконно-оптические линии связи прокладываются организациям и компаниям области, офисы которых расположены в г. Ивье.

Один из главных индикаторов успеха и доверия к любой компании - это постоянно растущее количество абонентов. Ивьевские связисты несут ответственность перед партнерами и клиентами за расширение линейки предоставляемых телекоммуникационных сервисов, удовлетворение потребностей в услугах электросвязи, обеспечение бесперебойной работы аппаратуры, каналов связи, обновление сетей с применением высоких технологий, динамичное развитие качества услуг связи и делают ставки на инновационное развитие филиала.

Главная ценность любого предприятия или организации - это его коллектив. В Ивьевском УЭС работают 33 человека. Несмотря на любые жизненные трудности, на переломные моменты, мы заботимся о своих сотрудниках. И понимаем, что сегодня в цене не только материальное, но и моральное удовлетворение, профессиональный статус, условия труда, культурно-досуговая, спортивная деятельность, корпоративное обучение, выездные тренинги и семинары, экскурсии. И, конечно, конкурсы профессионального мастерства, участники которых доказывают, что они не просто выполняют свою работу, но и стремятся делать ее на самом высоком уровне. Все это и есть внутренняя корпоративная культура. Именно она способствует эффективной работе трудового коллектива. Известно, что благоприятная атмосфера в коллективе способствует высокой производительности труда.

На учете в профсоюзной организации состоит 37 бывших работников, ныне пенсионеров. Со стороны администрации и профсоюзного комитета всегда была забота о пожилых людях, ветеранах войны и труда.





К профессиональному празднику лучшим вручаются награды, премии и грамоты.

В преддверии Дня работников радио, телевидения и связи лучшие сотрудники Гродненского филиала за 2019 год получили заслуженные награды. Среди них - Сергей Иосифович Гицевич (кабельщик), который награжден Почетной грамотой Гродненского филиала РУП "Белтелеком", Виктор Евгеньевич Бальцевич (электромеханик) награжден Благодарностью директора Гродненского филиала РУП "Белтелеком".

Поздравляя своих коллег с праздником, отмечу огромную преданность общему делу и любовь к нашей профессии, профессии - связист! Мы искренне радовались нашим успехам и победам, вместе переживали трудности. Пусть будущее принесет нам новые свершения, благополучие, интересные и радостные события! Желаю вам новых свершений, творческих успехов, веры в собственные силы, быть уважаемыми на работе, любимыми в семье.

Записала

И. БУТУРЛЯ.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.