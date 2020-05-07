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В США пятилетний ребенок «угнал» автомобиль и поехал покупать Lamborghini

07.05.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В американском штате Юта пятилетний ребенок «угнал» у родителей Dodge Journey. Местным полицейским удалось задержать ребенка. Видеозапись инцидента выложили на YouTube-канале местного отделения полиции, пишет Autonews.

В полиции рассказали, что их внимание привлек автомобиль, который совершил несколько опасных маневров на трассе. Когда машину остановили, выяснилось, что ей управлял 5-летний мальчик, который до этого никогда не садился за руль.

По словам юного водителя, он угнал машину для того, чтобы поехать и купить себе суперкар Lamborghini. До этого мама ребенка отказала ему в этом приобретении. При этом, как сообщили в полиции, в кошельке ребенка было всего три доллара.

 
 
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При этом, как сообщили в полиции, в кошельке ребенка было всего три доллара.
 
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