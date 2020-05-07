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Тихановский заявил, что хочет стать кандидатом в президенты Беларуси. Видеообращение
Источник материала: Партизан
Появилось видеообращение, в котором он критикует власть и провозглашает 2020-й годом перемен.
Видеоблогер Сергей Тихановский, автор YouTube-канала "Страна для жизни", заявил, что хочет стать кандидатом в президенты Беларуси, пишет
Сергей Тихановский озвучил тезисы своей программы. В частности, он хочет вернуть Конституцию 1994 года, заявляет о фальсификациях выборов и выступает за выборы честные.
"Все белорусы находятся в страхе. Люди боятся потерять работу и они молчат", — говорит блогер.
Он призывает вступать в его инициативную группу.
Тихановский известен своими роликами о жизни людей в регионах Беларуси, где показывает реальное положение вещей, даёт возможность им высказаться, поднимает проблемы. 6 мая милиция задержала его под Могилевом и отвезла в итоге в Гомель. Были задержаны ещё более двух десятков человек, включая 19 в Минске — сторонники Сергея Тихановского собирались его поддержать. Их отпустили поздно вечером после составления административных протоколов.
Как известно, дата президентских выборов в Беларуси ещё не объявлена. Александр Лукашенко заявил, что они пройдут летом.
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Появилось видеообращение, в котором он критикует власть и провозглашает 2020-й годом перемен.
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