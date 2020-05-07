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Тихановский заявил, что хочет стать кандидатом в президенты Беларуси. Видеообращение

07.05.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Появилось видеообращение, в котором он критикует власть и провозглашает 2020-й годом перемен.

Тихановский заявил, что хочет стать кандидатом в президенты Беларуси. Видеообращение
Видеоблогер Сергей Тихановский, автор YouTube-канала "Страна для жизни", заявил, что хочет стать кандидатом в президенты Беларуси, пишет euroradio.fm Появилось видеообращение, в котором он критикует власть и провозглашает 2020-й годом перемен. По словам Тихановского, подписчики (их около 150 тысяч) просят участвовать его в президентской кампании, поскольку "не верят и не видят ни одного кандидата, за которым они могли бы пойти и которому они могли бы доверять".

Сергей Тихановский озвучил тезисы своей программы. В частности, он хочет вернуть Конституцию 1994 года, заявляет о фальсификациях выборов и выступает за выборы честные.

"Все белорусы находятся в страхе. Люди боятся потерять работу и они молчат", — говорит блогер. 


Он призывает вступать в его инициативную группу.

Тихановский известен своими роликами о жизни людей в регионах Беларуси, где показывает реальное положение вещей, даёт возможность им высказаться, поднимает проблемы. 6 мая милиция задержала его под Могилевом и отвезла в итоге в Гомель. Были задержаны ещё более двух десятков человек, включая 19 в Минске — сторонники Сергея Тихановского собирались его поддержать. Их отпустили поздно вечером после составления административных протоколов.

Как известно, дата президентских выборов в Беларуси ещё не объявлена. Александр Лукашенко заявил, что они пройдут летом.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Появилось видеообращение, в котором он критикует власть и провозглашает 2020-й годом перемен.
 
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