Тихановский заявил, что хочет стать кандидатом в президенты Беларуси. Видеообращение

euroradio.fm Появилось видеообращение, в котором он критикует власть и провозглашает 2020-й годом перемен. По словам Тихановского, подписчики (их около 150 тысяч) просят участвовать его в президентской кампании, поскольку "не верят и не видят ни одного кандидата, за которым они могли бы пойти и которому они могли бы доверять". Видеоблогер Сергей Тихановский, автор YouTube-канала "Страна для жизни", заявил, что хочет стать кандидатом в президенты Беларуси, пишетПоявилось видеообращение, в котором он критикует власть и провозглашает 2020-й годом перемен. По словам Тихановского, подписчики (их около 150 тысяч) просят участвовать его в президентской кампании, поскольку "не верят и не видят ни одного кандидата, за которым они могли бы пойти и которому они могли бы доверять".





Сергей Тихановский озвучил тезисы своей программы. В частности, он хочет вернуть Конституцию 1994 года, заявляет о фальсификациях выборов и выступает за выборы честные.





"Все белорусы находятся в страхе. Люди боятся потерять работу и они молчат", — говорит блогер.









Он призывает вступать в его инициативную группу.





Тихановский известен своими роликами о жизни людей в регионах Беларуси, где показывает реальное положение вещей, даёт возможность им высказаться, поднимает проблемы. 6 мая милиция задержала его под Могилевом и отвезла в итоге в Гомель . Были задержаны ещё более двух десятков человек, включая 19 в Минске — сторонники Сергея Тихановского собирались его поддержать. Их отпустили поздно вечером после составления административных протоколов.





Как известно, дата президентских выборов в Беларуси ещё не объявлена. Александр Лукашенко заявил, что они пройдут летом.



