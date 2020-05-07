Источник материала: ОНТ

Вниманию водителей! Сегодня в столице будет ограничено движение по проспекту Машерова.

Участок от улицы Даумана до проспекта Победителей перекроют с 13:30 и до 17:00 часов. В это время будет проходить репетиция торжеств, посвящённых 75-летию Великой Победы.

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