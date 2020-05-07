В Бобруйске горел жилой дом, погиб мужчина

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 мая около двух часов дня в Бобруйске случился пожар жилого дома.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей горела одна комната, внутри дома наблюдалось плотное задымление. Соседи сказали, что в помещении может быть человек.



Фото: Могилёвское ОУМЧС

В ходе ликвидации пожара звено ГДЗС обнаружило тело 43-летнего хозяина дома. Огнём уничтожено имущество в комнате, повреждены внутренняя отделка и имущество в доме. Причина загорания выясняется.



Фото: Могилёвское ОУМЧС

На прошлой неделе пожар случился в Миорском районе.