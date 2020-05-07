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В Бобруйске горел жилой дом, погиб мужчина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 6 мая около двух часов дня в Бобруйске случился пожар жилого дома.
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В ходе ликвидации пожара звено ГДЗС обнаружило тело 43-летнего хозяина дома. Огнём уничтожено имущество в комнате, повреждены внутренняя отделка и имущество в доме. Причина загорания выясняется.
На прошлой неделе пожар случился в Миорском районе.
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Новости Беларуси. 6 мая около двух часов дня в Бобруйске случился пожар жилого дома. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей горела одна...
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