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В Бобруйске горел жилой дом, погиб мужчина

07.05.2020 09:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 6 мая около двух часов дня в Бобруйске случился пожар жилого дома. 

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей горела одна комната, внутри дома наблюдалось плотное задымление. Соседи сказали, что в помещении может быть человек. 

В Бобруйске горел жилой дом, погиб мужчина
Фото: Могилёвское ОУМЧС 

В ходе ликвидации пожара звено ГДЗС обнаружило тело 43-летнего хозяина дома. Огнём уничтожено имущество в комнате, повреждены внутренняя отделка и имущество в доме. Причина загорания выясняется. 

В Бобруйске горел жилой дом, погиб мужчина
Фото: Могилёвское ОУМЧС 

На прошлой неделе пожар случился в Миорском районе.

Под обломками строительных конструкций было обнаружено тело мужчины – здесь подробности

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Новости Беларуси. 6 мая около двух часов дня в Бобруйске случился пожар жилого дома.  По сведениям Могилёвского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей горела одна...
 
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