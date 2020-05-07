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Какие мероприятия пройдут в Каменце 9 мая?

07.05.2020 11:04 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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75 лет минуло со Дня Великой Победы. Мы ждали этого праздника и готовились к нему, но, к сожалению, отметить его так, как должно, в этом году не получится. Но и просто отложить празднование «на потом» невозможно. Слишком в большом долгу мы перед теми, кто отвоевал для нас право жить под мирным небом. Поэтому праздничные мероприятия у нас в районе обязательно состоятся, хоть и не в том масштабе, что представлялось раньше. И у тех, кто хотел бы отдать дань уважения и благодарности нашим ветеранам, такая возможность обязательно будет.

Итак, что будет 9 мая?

К этому времени уже завершено благоустройство территорий всех братских могил, воинских захоронений и памятных знаков. Городские улицы украсили праздничные флаги и баннеры. А в 10.00 у Братской могилы в Каменце, где уже будет зажжен вечный огонь, пройдет торжественный митинг с возложением венков и корзин с цветами. Перед его началом молодые активисты, члены БРСМ, раздадут бутоньерки как символ Цветов Великой победы. Венки с корзинами цветов будут также возложены на могилу Пивненко П.Я., к памятному знаку евреям-узникам Каменецкого гетто и на могилу советских воинов, активистов и мирных жителей в Прусковском лесу. Эти мероприятия запланированы на 9.05. Если вы тоже хотите в этот день отдать дань памяти погибшим, можете присоединиться.

Фото из архива «НК».

Какие мероприятия пройдут в Каменце 9 мая?

Author: Редактор сайта

Какие мероприятия пройдут в Каменце 9 мая?

Редактор сайта

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75 лет минуло со Дня Великой Победы. Мы ждали этого праздника и готовились к нему, Сообщение Какие мероприятия пройдут в Каменце 9 мая? появились сначала на...
 
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