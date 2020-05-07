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В Минске обнаружен цех по производству поддельного антисептика

07.05.2020 09:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пока одни сражаются с инфекцией и помогают противостоять вирусу, другие зарабатывают на COVID-19. Причём ставят под угрозу здоровье людей.

В столице обнаружен подпольный цех по производству поддельных дезинфицирующих средств. Раньше фирма выпускала и продавала незамерзающие жидкости, антифризы и моторные масла.  После экспертизы выяснилось, что состав псевдоантисептика почти тот же, что и у жидкости для омывания автомобильных стёкол.  

Сейчас следователи выясняют полную картину причиненного вреда и нанесенного потребителям ущерба.

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Пока одни сражаются с инфекцией и помогают противостоять вирусу, другие зарабатывают на COVID-19. Причём ставят под угрозу здоровье людей. В столице обнаружен...
 
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