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В Минске обнаружен цех по производству поддельного антисептика
Источник материала: ОНТ
Пока одни сражаются с инфекцией и помогают противостоять вирусу, другие зарабатывают на COVID-19. Причём ставят под угрозу здоровье людей.
В столице обнаружен подпольный цех по производству поддельных дезинфицирующих средств. Раньше фирма выпускала и продавала незамерзающие жидкости, антифризы и моторные масла. После экспертизы выяснилось, что состав псевдоантисептика почти тот же, что и у жидкости для омывания автомобильных стёкол.
Сейчас следователи выясняют полную картину причиненного вреда и нанесенного потребителям ущерба.
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Пока одни сражаются с инфекцией и помогают противостоять вирусу, другие зарабатывают на COVID-19. Причём ставят под угрозу здоровье людей. В столице обнаружен...
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