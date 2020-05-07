Слон против кита. Сравниваем советскую винтовку СВТ и американскую M1 Garand

Источник материала: Tut.by

Самозарядные винтовки были истинным стрелковым хайтеком начала Второй мировой и Великой Отечественной. Всего две страны имели их на вооружении — СССР и США. Самозарядные винтовки Токарева СВТ-38 и СВТ-40 и американская M1 Garand оказались вполне удачным оружием, но с совершенно разной судьбой. Сегодня 42.TUT.BY сравнивает две самых массовых самозарядки Второй мировой.

Краткая история

Вообще-то, никаким прорывом в оружейном деле винтовка, не требующая ручной перезарядки, но при этом стреляющая только одиночными, не была. Первая такая модель появилась еще в начале 20 века, как ни странно, в Мексике — система Мондрагона родилась именно там. Шли годы, многие страны экспериментировали с самозарядками разных систем, но до крупносерийного производства дело не доходила. Дороговизна, ненадежность, сложность в эксплуатации — все эти проблемы раз за разом перевешивали плюсы высокой скорострельности и отсутствия необходимости в ручном перезаряжании.

Свои самозарядки создали едва ли не все державы — но к 30-м годам ни одно государство не решилось перейти на них целиком. В итоге до Второй мировой на это решились американцы и СССР. Первые разрабатывали свой M1 Garand на протяжении целых 12 лет, с 1929 года. В итоге к 1936 году военные США получили винтовку, с которой и закончили войну на Эльбе — однако полностью вооружить ей армию получилось только к 1943 году.

Советские конструкторы начали позже и с куда более неудачной автоматической АВС-36. Поняв, что модель очень уж неудачная, в СССР переключились на СВТ-38, которую через два года «допилили» до версии СВТ-40. Именно эта винтовка должна была стать основным стрелковым оружием Красной армии, если бы не нападение гитлеровской Германии в 1941 году. Потеря огромных территорий и промышленных мощностей вынудила советское руководство практически свернуть производство сравнительно дорогих СВТ и вернуться к проверенным временем простым винтовкам Мосина.

Позже, когда война уже подходила к концу, выяснилось, что время самозарядок под винтовочный патрон уже проходит — уже появились первые автоматы, готовился удачнейший карабин Симонова, а до системы Калашникова оставались считаные годы. В результате CВТ так и не удалось стать основной винтовкой Красной армии, но по объективным причинам.

Патрон

Боеприпасы .30−06 Springfield, использующийся «Гарандом» и 7,62×54R вполне сравнимы. Оба патрона были созданы на рубеже XIX—XX веков (российский патрон раньше, американский позже), оба имеют похожую дульную энергию и баллистику, оба обладают слишком высокой мощностью для использования их в винтовках (к чему стрелять на 1000 метров, если противника ты видишь только за 500, а реальный бой вообще идет максимум на 300−400 метров?). Бросается в глаза только архаичная закраина у советского патрона — для автоматического оружия это скорее плохо, чем хорошо. Так что здесь небольшое преимущество у «американца».

Скорострельность и точность

Практическая скорострельность у винтовок близка — даже не слишком опытный стрелок сможет за минуту выпустить 20−30 пуль (почти невообразимая скорострельность для обычной магазинной винтовки, если стреляет непрофессионал). «Русские поголовно вооружены ручными пулеметами», — писал немецкий солдат в июне 1941 года, столкнувшись с вооруженной СВТ пехотой РККА. Похожая ситуация была и у американцев.

По точности винтовки также практически идентичны на дистанциях до 500 метров (кроме случаев ведения из модели Токарева автоматического огня, но об этом ниже). Лучшее качество изготовления M1 Garand и ее несколько большая масса (чем тяжелее оружие, тем лучше контролируется, особенно при стрельбе мощным патроном) компенсировались наличием у СВТ дульного тормоза-компенсатора. На всех реальных дистанциях боя винтовки в общем были равны.

Удачность конструкции

Изначально, будучи только созданной, M1 Garand обладала крайне экзотической и очень неудачной конструкцией автоматики с отдачей капсюля в гильзе. Впоследствии, убедившись, что в этой схеме нет ничего хорошего, конструктор дважды менял схему: сначала на автоматику с отводом газов через специальный надульник, затем на классический газоотвод, как у большинства современных моделей винтовок. Запирание ствола в M1 Garand осуществляется поворотом затвора, что также один из удачнейших вариантов. Схема «газоотвод+запирание поворотом затвора» используется в обоих самых распространенных автоматах современности — АК и М-16.

Токарев в конструкции СВТ так не мудрил — изначально был выбран вариант автоматики с отводом пороховых газов и коротким ходом поршня (сегодня такой вариант с успехом используется в СВД). Запирание канала ствола производится перекосом затвора — это менее удачный вариант, чем поворот затвора, и сегодня уже мало где используется. Однако на тот момент преимущество поворота затвора было вовсе не очевидно, так что здесь можно говорить о равенстве.

Надежность

Здесь отзывы о двух винтовках кардинально разные. К «Гаранду» военного времени у американцев претензий практически не было. Зато СВТ советские солдаты зачастую клеймили абсолютно ненадежным оружием. Капризная «Светка» заклинивала при первой возможности, и с фронта потоком шли рекламации — с такими винтовками воевать нельзя.

Казалось бы, все ясно, американское качество против советской халтуры, и вопрос можно закрывать. Однако здесь не все так просто. Будь СВТ действительно никакой по надежности винтовкой, вряд ли ее вообще решились бы производить миллионным тиражом. А немцы и финны, захватившие немало таких винтовок, вряд ли поставили бы халтуру себе на вооружение — в то время как в реальности именно это и произошло.

Загадка разрешается просто: во-первых, частые отказы СВТ-40 объяснялись зачастую тем, что бойцы не умели как следует ее разбирать и чистить. Или не хотели этим заниматься — с понятным результатом. Имеющая больше сотни деталей самозарядка оказалась попросту слишком сложной для солдат, имеющих в основном нулевую техническую грамотность. В случаях, когда бойцы были подкованы в этом плане — например, на флоте — вопросов с низкой надежностью «светки» возникало в разы меньше.

Кстати, «Гаранд» в СССР постигла бы та же судьба — испытав ее на полигоне, советские инженеры вынесли вердикт: винтовка слишком сложная и ее использование солдатами будет приводить ровно к тем же проблемам. В США этот вопрос не возникал по очевидным причинам: образовательный ценз американских солдат в тридцатые годы был выше, чем у советских, и эксплуатация оружия не составляла для них большой трудности.



Фото: wikipedia.org

Правда, у недостаточной надежности СВТ есть и еще одна причина. После выпуска СВТ-38 от конструктора Токарева потребовали любой ценой облегчить оружие. Причина банальна: в армии в тот момент служили поколения, родившиеся во время Гражданской войны, зачастую сильно недокормленные в детстве и подростковом возрасте — в таких условиях важен каждый лишний грамм. Токарев с заданием справился, СВТ-40 была легче на 600 граммов (без штыка и патронов) — но снижение массы оказалось ценой за ослабление конструкции. Что негативно сказалось на надежности оружия.

Garand также дорабатывался не один год, но в данном случае движение шло именно в сторону увеличение надежности: вспомним, что конструктор полностью изменил схему автоматики винтовки перед ее принятием на вооружение. А уже в конце тридцатых претензии к оружию были столь значительны, что разбирательства о недостаточной надежности M1 велись чуть ли не на уровне Конгресса, а морпехи США сначала настолько невзлюбили модель, что из принципа закупили десятки тысяч винтовой Джонсона, главного конкурента Гаранда. Тем не менее, в итоге конструктору удалось довести свое детище до ума настолько, что в войну претензий к нему практически не было.

Побеждает здесь, пусть и с небольшим отрывом, американская винтовка. Она оптимально соответствовала требованиям армии США, а ее конструктор не имел необходимости жертвовать одними качествами винтовки для улучшения других, как Токарев.

Магазин

СВТ-40 и M1 Garand имеют совершенно разное питание патронами. У советской винтовки — классический отъемный магазин на 10 патронов снизу оружия. У американской винтовки — пачки на 8 патронов, вставляемые сверху. При этом винтовку Токарева можно дозаряжать из обычных пятипатронных обойм, не отмыкая магазина.

Пачку дозаряжать не столь просто (хотя и не невозможно), и американским солдатам рекомендовалось для замены просто отстрелять ее до конца (благо снабжение армии США боеприпасами было отличным). После восьми выпущенных пуль пустая пачка со звоном вылетала из оружия, и можно было вставлять следующую. При заряжании, кстати, можно было получить затвором по руке — появился даже термин «Garand Thumb» (что-то вроде «Большой палец Гаранда», то есть ушибленный затвором винтовки большой палец).

Фото: wikipedia.org

Очевидно, здесь явное преимущество у СВТ — патронов больше, дозарядка проще, опасности повредить что-нибудь при заряжании нет.

Дополнительные возможности

Штыки мы рассматривать не станем — лучше или хуже у винтовки штык, в XX веке не имело решительно никакого значения. Лучше оценим возможности использования M1 Garand и СВТ-40 как снайперских винтовок, их возможность использовать винтовочные гранаты или служить эрзац-пулеметом.

Снайперский вариант СВТ конструкторы делали буквально одновременно с обычным. Ничем серьезным такая винтовка не отличалась — добавлялся кронштейн для прицела, создавался сам прицел (3,5-кратный ПУ), чуть лучше обрабатывался ствол. Удачным этот опыт назвать трудно — винтовка имела целый ряд недостатков. Более пологие нарезы, чем у «мосинки», снижали точность, а дульный тормоз-компенсатор давал яркую вспышку у ствола, несколько ослеплявшую и демаскировавшую стрелка.

Снайпер полка народного ополчения сталинградского завода «Красный Октябрь» вооружённый именной снайперской винтовкой #СВТ -40 Герой Советского Союза товарищ Гончаров. #Сталинградский фронт, 29 августа 1942 года. pic.twitter.com/8JhobD1UP3 — CyberSniff (@cybersniff2000) August 30, 2019

Но главной проблемой оказался «эффект отрыва первой пули» — недостаточно прочно соединенные с ложей ствол и ствольная коробка приводили к тому, что при первом выстреле пуля уходила сильно вверх, в то время как при последующих — несколько ниже. То, что не было критичным для обычного стрелка в траншее, для снайпера могло стоить промаха. Со временем этот недостаток устранили, но осадочек остался, и снайперских СВТ произвели всего несколько десятков тысяч.

Часто в доказательство успешности применения системы Токарева в этом качестве приводят опыт Людмилы Павличенко — самой успешной женщины-снайпера на фронте, на чьем счету больше 300 убитых противников. Но здесь упускается важный момент — именная СВТ была ей просто подарена за первую сотню побед, и Павличенко только фотографировалась с ней, а воевать предпочитала с обычной «мосинкой». Эта информация не секретна и присутствует в ее мемуарах, просто читали их не все.



Источник: all-wars.ru

Что касается M1 Garand, то всю Вторую мировую снайперской винтовкой он не служил. Такой вариант был разработан только к 1944 году и в существенных количествах на фронт не попал. Звездным часом снайперских «гарандов» стала Корейская войне 1950−53 годов, на которой эти винтовки показали себя отлично. Возможно, если бы СВТ продолжили дорабатывать именно для снайперов, она бы показала себя не хуже, но заниматься этим никто не стал — ближе к концу войны пришло время другого оружия.

Другим способом использовать винтовку была установка на ней гранатомета для стрельбы винтовочными гранатами. Для Garand имелся гранатомет M7, который неплохо зарекомендовал себя в бою и широко использовался. СВТ так не могла — конструкция винтовки не позволяла установить на нее устройство для метания гранат (впрочем, нормальных винтовочных гранатометов в СССР не было тогда вообще).



Фото: wikipedia.org

Зато в начале войны модель Токарева выпускалась частично в виде автоматической винтовки — с возможностью стрельбы очередями. Пулемет из нее получался совершенно никакой (малая масса оружия и мощный патрон не позволяли нормально контролировать его при стрельбе), пули улетали куда попало. Но моральный эффект при отсутствии нормальных пулеметов какой-никакой имелся — что подчас было плюсом.

Итак, СВТ могла быть посредственной снайперской винтовкой с возможностью улучшения и очень плохим пулеметом. М1 Garand — неплохой, хоть и сильно запоздавшей снайперкой, а также умела вполне прилично метать гранаты. Преимущество здесь, конечно, за американской винтовкой.

Объемы выпуска

Поскольку уже к 1942 году выпуск СВТ-40 упал в разы, а год спустя их выпускалось уже совсем мизерное количество, общее число произведенных винтовок составляет примерно 1,6 миллиона. M1 Garand производился всю войну и стал в 1943 году основной винтовкой американской армии — всего их в итоге сделали больше 5 миллионов. Абсолютное преимущество за американской винтовкой.

Итак, наше сравнение закончено, и победа M1 Garand очевидна. Здесь сложилось много обстоятельств — и тот факт, что американцы начали работу раньше, и необходимость против воли Токарева облегчать винтовку, и внезапное нападение Германии, не давшее завершить перевооружение. Однако факт остается фактом — СВТ осталась в истории как очень хорошая, но очень неудачливая винтовка. Чего не скажешь о «Гаранде».