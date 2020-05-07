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Адель отметила свой 32-й день рождения и опубликовала фото, на котором её не узнать

07.05.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

5 мая певица Адель отметила свой 32-й день рождения, а затем выложила в Instagram фото с благодарностями за поздравления. Но фанаты обсуждают только одно — ее внешний вид. Певица похудела настолько, что ее не узнать.

Поклонники обладательницы 15 премий «Грэмми», «Оскара» и «Золотого глобуса» привыкли к пышным формам звезды, которые она сохраняла на протяжении долгих лет карьеры. Но после развода со своим супругом Саймоном Конеки исполнительница изменилась практически до неузнаваемости.

Вот как выглядела Адель до развода (церемония «Оскара» в 2013-м):


Фото: The Sun

А сейчас певица опубликовала в инстаграме фотографию, на которой продемонстрировала свою новую стройную фигуру в коротком черном платье. В подписи под постом селеба выразила слова признательности всем тем, кто поздравил её с праздником, и поблагодарила людей, которые продолжают трудиться на благо обществу в период пандемии COVID-19:

— Спасибо вам за любовь на день рождения. Я надеюсь, вы все находитесь в безопасности и в здравом уме в это сумасшедшее время. Я хотела бы поблагодарить всех тех, кто держит нас в безопасности, рискуя своей жизнью! Вы действительно наши ангелы 2020. Ладно, пока, спасибо.


Фанаты остались в восторге от физической формы артистки и засыпали Адель огромным количеством комплиментов:

— Вау, ты потрясающая.

— Боже мой, как здорово она выглядит.

— Моя челюсть просто упала на пол.

— О мой Бог, я не узнала тебя, ты красивая.

— Что?! Это Адель!!! Она выглядит потрясающе.

 
 
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