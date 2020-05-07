Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Смолевичского района в январе-марте 2020 года составила 1 148 рублей, в том числе в марте – 1 208,7 рубля.
Выше среднерайонного уровня оплаты труда в январе-марте 2020 года сложилась заработная плата работников финансовой и страховой деятельности (1 699 рублей), профессиональной, научной и технической деятельности (1 692,1 рубля), информации и связи (1 570,7 рубля).
О.А.Полещук, заместитель начальника Главного статистического управления Минской области.