По итогам трех месяцев текущего года на территории Смолевичского района наблюдается достаточно существенное снижение общего количества совершенных преступлений – более чем на 22 процента. Об этом корреспонденту нашей газеты рассказал прокурор Смолевичского района Владимир Владимирович Небосько.

– Но вместе с тем, хочу довести к сведению жителей района, что актуальным по прежнему остается вопрос преступлений в сфере высоких технологий, – отметил Владимир Владимирович, – а именно – связанных с хищением денежных средств с пластиковых денежных карт (вишинг).

Вишинг – это один из методов мошенничества, который заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную связь и представляясь сотрудником банка, под разными предлогами выманивают у владельца банковской карты конфиденциальную информацию, с помощью которой в последующем осуществляют хищение денежных средств с карты жертвы.

– Особенностью данного вида мошенничества является то, что телефонные номера, с которых звонят так называемые работники банка, зашифрованы при помощи IPтелефонии, это позволяет злоумышленникам использовать номера, которые идентичны с номерами банковских учреждений, указанных на официальных сайтах. Данное обстоятельство позволяет злоумышленникам не вызывать подозрения у потенциальных жертв, – рассказал прокурор района.

К примеру, с 18 по 21 апреля этого года злоумышленники завладели денежными средствами трех жителей города Смолевичи на общую сумму 8800 рублей.

Чтобы вы не попались на уловки мошенников, Владимир Владимирович рекомендует: никому не сообщать свои паспортные данные, реквизиты банковской карты, пароли, коды доступа, CVV-код. Сотрудники банка обладают всеми необходимыми данными о клиенте и не станут спрашивать их у вас во время телефонного разговора. Также работники банка не станут сверять с вами информацию о банковской карте, ее номере или CVV-коде, а также не будут предлагать вам разрешить какие-либо вопросы с картой без вашего личного посещения банковского учреждения.

– В случае, если злоумышленнику удалось получить реквизиты карты или вами был установлен факт хищения денежных средств, следует незамедлительно заблокировать карточку и обратиться с заявлением к правоохранителям, – резюмировал прокурор Смолевичского района.

Лидия СУДНИКОВИЧ.