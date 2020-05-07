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ДТП в Брагинском районе: автомобиль снёс забор и въехал в чужой огород
Источник материала: ОНТ
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС. Брагинский район. Вечером в деревне Старые Храковичи автомобиль снёс забор и въехал в чужой огород. За рулём «ВАЗа» был 29-летний мужчина.
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ПОСЛЕДНИЙ ШАНС. Брагинский район. Вечером в деревне Старые Храковичи автомобиль снёс забор и въехал в чужой огород. За рулём «ВАЗа» был 29-летний мужчина. Фото с...
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