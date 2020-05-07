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ДТП в Брагинском районе: автомобиль снёс забор и въехал в чужой огород

07.05.2020 10:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП в Брагинском районе: автомобиль снёс забор и въехал в чужой огород

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС. Брагинский район. Вечером в деревне Старые Храковичи автомобиль снёс забор и въехал в чужой огород. За рулём «ВАЗа» был 29-летний мужчина. 

Фото с места аварии смотрите в «Тревожной кнопке»:   


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Теги: Новости
 
 
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ПОСЛЕДНИЙ ШАНС. Брагинский район. Вечером в деревне Старые Храковичи автомобиль снёс забор и въехал в чужой огород. За рулём «ВАЗа» был 29-летний мужчина.  Фото с...
 
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