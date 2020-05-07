В пятницу и выходные ГАИ проведёт акцию «Трезвый водитель»

Источник материала: Слуцк Город

С 8 по 11 мая на территории Минской области пройдёт профилактическая акция «Трезвый водитель». Рейдовые мероприятия пройдут с задействованием других служб милиции общественной безопасности, сообщил старший инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов.

В ГАИ отметили, что по статистике 5-10% ДТП по вине водителей связано именно с употреблением спиртного перед поездкой. Однако тяжесть последствий таких аварий значительно выше по сравнению с остальными.

Буквально в прошлые выходные в Слуцке нетрезвый водитель не справился с управлением и вылетел в дерево . К счастью, обошлось без жертв.





В ходе акции «Трезвый водитель» несение службы экипажами ДПС будет приближено к местам концентрации ДТП, местам массового отдыха и движения транспорта, АЗС и не только.

Дмитрий Семибратов напомнил, что за управление в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, ровно как и за отказ от прохождения освидетельствования водитель лишается права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и получает штраф (от 50 до 100 базовых величин).

За повторное управление в течение года в нетрезвом виде в отношение автолюбителя возбуждается уголовное дело, а его транспортное средство конфискуется не зависимо от права собственности.

Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщите в дежурную часть по телефону 102.



Slutsk-Gorod.by