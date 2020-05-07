ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В пятницу и выходные ГАИ проведёт акцию «Трезвый водитель»

07.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

С 8 по 11 мая на территории Минской области пройдёт профилактическая акция «Трезвый водитель». Рейдовые мероприятия пройдут с задействованием других служб милиции общественной безопасности, сообщил старший инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов.

В ГАИ отметили, что по статистике 5-10% ДТП по вине водителей связано именно с употреблением спиртного перед поездкой. Однако тяжесть последствий таких аварий значительно выше по сравнению с остальными.

Буквально в прошлые выходные в Слуцке нетрезвый водитель не справился с управлением и вылетел в дерево. К счастью, обошлось без жертв.

В пятницу и выходные ГАИ проведёт акцию «Трезвый водитель»

В ходе акции «Трезвый водитель» несение службы экипажами ДПС будет приближено к местам концентрации ДТП, местам массового отдыха и движения транспорта, АЗС и не только.

Дмитрий Семибратов напомнил, что за управление в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, ровно как и за отказ от прохождения освидетельствования водитель лишается права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и получает штраф (от 50 до 100 базовых величин).

За повторное управление в течение года в нетрезвом виде в отношение автолюбителя возбуждается уголовное дело, а его транспортное средство конфискуется не зависимо от права собственности.

Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, сообщите в дежурную часть по телефону 102.


Slutsk-Gorod.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 8 по 11 мая на территории Минской области пройдёт профилактическая акция «Трезвый водитель». Рейдовые мероприятия пройдут с задействованием других служб милиции...
 
Новости дня
Новости разные
 
Май будет горячим: сразу три весенние акции – в столичном комплексе «Минск Мир»!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика