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В пятницу и выходные ГАИ проведёт акцию «Трезвый водитель»
07.05.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
С 8 по 11 мая на территории Минской области пройдёт профилактическая акция «Трезвый водитель». Рейдовые мероприятия пройдут с задействованием других служб милиции общественной безопасности, сообщил старший инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД Дмитрий Семибратов.
В ГАИ отметили, что по статистике 5-10% ДТП по вине водителей связано именно с употреблением спиртного перед поездкой. Однако тяжесть последствий таких аварий значительно выше по сравнению с остальными.
Буквально в прошлые выходные в Слуцке нетрезвый водитель не справился с управлением и
Дмитрий Семибратов напомнил, что за управление в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, ровно как и за отказ от прохождения освидетельствования водитель лишается права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и получает штраф (от 50 до 100 базовых величин).
За повторное управление в течение года в нетрезвом виде в отношение автолюбителя возбуждается уголовное дело, а его транспортное средство конфискуется не зависимо от права собственности.
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С 8 по 11 мая на территории Минской области пройдёт профилактическая акция «Трезвый водитель». Рейдовые мероприятия пройдут с задействованием других служб милиции...
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