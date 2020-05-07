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Золотовалютные резервы Беларуси на 1 мая составили $7,9 млрд
Источник материала: Myfin
За
апрель
Как
отмечает регулятор, основным фактором
роста уровня золотовалютных резервов
в апреле стала покупка инвалюты
В апреле правительством и Нацбанком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около 317 млн долларов.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.
Источник: Myfin.by
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Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 мая 2020 года, по предварительным данным, составили 7 882,9 млн долларов в эквиваленте. Об этом сообщили в...
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