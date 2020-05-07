Стало известно о деталях смерти миллиардера Босова

Источник материала: ОНТ

Приоритетная версия гибели российского миллиардера Дмитрия Босова - самоубийство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание

«Известия».

Напомним, что тело бизнесмена было найдено в доме в Московской области. Как рассказали в региональном управлении СК, труп 52-летнего мужчины обнаружили в селе Усово. Проводится проверка. Согласно предварительным данным, он мог покончить с собой.





«Будут проверяться и другие версии. На месте инцидента работают оперативники», - об этом сообщает собеседник газеты.





По информации источника издания, Босов уже не выходил на связь ночью 6 мая. Тогда супруга поехала в их загородную резиденцию. Известно, что частное владение миллиардера занимает примерно пять гектаров и хранятся по всему периметру.





Когда жена Босова приехала на место, с охранником ей удалось отследить по камерам наблюдения, что в последний раз предприниматель заходил в постройку, где находится спортивный комплекс и баня. При этом двери были заперты изнутри.





Когда их вскрыли, было найдено тело Босова.

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