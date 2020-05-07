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"Моральное дно нашей власти". В Мозыре закрывают Центр для людей с инвалидностью

07.05.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Мозыре с 1995 года действует учреждение Центр медицинской реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов с психоневрологическими заболеваниями “Радуга”.

"Моральное дно нашей власти". В Мозыре закрывают Центр для людей с инвалидностью
Сейчас его посещает около 50 детей и взрослых, которые имеют тяжелые формы инвалидности. Но местный райисполком 30 марта сообщил — с 1 июня 2020 года Центр будет закрыт, а помещение будет отдано под детский сад. 

Что не так в этой ситуации и какую реакцию это вызвало?

Центр был создан в 1995 году на деньги благотворительных организаций из Германии - они поддерживали центр и на протяжении всего его существования:

"Ежегодно они приезжали и смотрели, что нужно, например, профинансировали расширение дверных проемов, чтобы тележки могли проехать", — отмечает Владимир Телепун, правозащитник Мозырского отделения “Весны”.

Для управления Центром ранее была создана просветительско-общественная организация, но сейчас собственником является Мозырский райсовет, а учредителем — Мозырский райисполком.

"И с какого-то времени начали назначать таких руководителей, которые выполняли приказ вышестоящих руководителей”, — добавил Владимир Телепун.

Когда родители детей с инвалидностью, которые посещали центр, узнали, что он будет ликвидирован, то создали инициативную группу по противостоянию этому. Местные власти предложили им альтернативные варианты: возить детей в два других учреждения — ТЦСОН Мозырского района и государственное учреждение образования "Мозырский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации". 

Но они не подходят, так как эти учреждения — социальные, а в центре “Радуга” оказывалась и медицинская помощь. Тем более, в предложенных вариантах нет даже достаточной безбарьерной среды — в дверные проемы не проходит инвалидная коляска, а на второй этаж нет ни пандусов, ни лифта. Об этом родители заявили, когда посетили одно из таких учреждений.


Интересно, что в 2016 году местные власти также пытались закрыть Центр. Но тогда родители создали петицию и направили ее в Администрацию Лукашенко — и тогда центр не закрыли. "Скорее всего, именно из-за этой петиции”, отмечает Владимир Телепун.

Сейчас же родители создали две петиции — на petitions.by и change.org, а результаты направили вновь в Администрацию Лукашенко. Но в этот раз оттуда родителям пришел ответ, что жалоба перенаправлена в Гомельский облисполком. А тот вскоре признал решение райисполкома о ликвидации Центра "Радуга" законным.

"Досудебный порядок урегулирования спора мы исчерпали [...].У нас есть правовая позиция по делу для защиты социально-экономических прав своих членов ,и с ней мы идем в суд”, — заявил правозащитник “Весны” и правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко, когда матери посетителей Центра обратились к нему 5 мая.

Почему сейчас обращение с петицией в Администрацию Лукашенко не подействовало? Правозащитник Владимир Телепун считает, что тогда власти "были просто не готовы, они изучили реакцию людей”. А сейчас "они выбрали подходящее время — пандемия", при которой германская сторона является неактивной.

Кроме петиции, родители с помощью Владимира Телепуна направили в конце апреля жалобу в прокуратуру Мозырского района. Но вскоре оттуда пришел ответ, что эта жалоба перенаправлена в Мозырский райисполком и Мозырский райсовет для реагирования.

Владимир Телепун отмечает, что хотя Мозырский райисполком и является собственником центра, но он должен действовать в соответствии с законами Республики Беларусь, хотя бы в соответствии с Законом ”О нормативных правовых актах“, где говорится, что ”при планировании, подготовке, принятии и реализации нормативных правовых актов учитывают мнение населения и интересы его различных групп..." — и именно этот аргумент и указывался в жалобе в прокуратуру.

"Моя дочь посещала центр 12 лет. Если она перестанет проходить реабилитацию, которая там была, то ей просто станет хуже", — рассказала одна из матерей в интервью блогеру Сергею Тихоновскому, разместившему разговор с заинтересованными в центре родителями на своем youtube-канале.

Как отметил Владимир Телепун, изначально блогер, который специально для этого приехал в Мозырь, хотел вести именно стрим, но ”повсюду отключили интернет". Позже, когда блогер выехал, стало известно, что по дорогам страны его преследовала милиция.


В том, что центр "Радуга", который одновременно сочетает в себе реабилитацию и социализацию, намереваются закрыть, есть и нарушение Конвенции о правах людей с инвалидностью:

“В Конвенции написано, что условия для людей с инвалидностью должны улучшаться, а не ухудшаться. А если даже для одного человека условия будут ухудшены, то это и есть нарушение Конвенции", — уверен правозащитник.

"Эта вся ситуация [демонстрирует — прим.] моральное дно нашей власти. Вместо того, чтобы все сделать лучше и идти на диалог, они в приказном порядке просто отбирают. В цивилизованном обществе так не делается, но у нас все возможно”.
 
 
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В Мозыре с 1995 года действует учреждение Центр медицинской реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов с психоневрологическими заболеваниями “Радуга”.
 
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