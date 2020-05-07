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Из-за кризиса прибыль белорусских банков сократилась почти в 2 раза

07.05.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Поддержка экономики привела к значительному снижению чистой прибыли, банков, сократившейся в марте текущего года по сравнению с мартом прошлого года почти в 2 раза — до 54,2 млн. рублей.

В результате коммерческие банки (без учета Банка развития) в I квартале текущего года получили чистую прибыль в объеме 209,1 млн. рублей против 233,4 млн. рублей за аналогичный период прошлого года.

При этом качество активов у банков значительно ухудшилось. Величина необслуживаемых активов выросла по сравнению с февралем на 557,2 млн. рублей и достигла 3 619,6 млн. рублей, что является максимальным значением для данного параметра.

Правда, доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, в марте составила всего 5,3%, что, хотя и выше, чем в феврале того же года (5%), но намного ниже данных за март прошлого года (6%).

Сравнительно невысокое значение доли необслуживаемых активов в марте текущего года является следствием значительного роста величины активов, подверженных кредитному риску. По сравнению с февралем текущего года последние активы увеличились в марте на 6 566,9 млн. рублей — до 67 965,5 млн. рублей.

Впрочем, данный рост объясняется, главным образом, увеличением курсов доллара и евро по отношению к белорусскому рублю, что привело к росту рублевого эквивалента валютной задолженности предприятий и населения перед банками.

Сокращение чистой прибыли банков привело к снижению их рентабельности, несмотря на то, что нормативный капитал банков в марте уменьшился. По сравнению с февралем он опустился на 192,2 млн. рублей и составил 11 126,7 млн. рублей. Тем не менее, рентабельность нормативного капитала по итогам квартала составила 1,9% против 2,2% по итогам первого квартала прошлого года. А рентабельность нормативного капитала за год опустилась до 10,6% с 11,2% год назад.

Достаточность нормативного капитала белорусских коммерческих банков на 1 апреля текущего года составила всего 15,1%, что существенно ниже, чем год назад, когда она равнялась 18,1%. Но это, опять же, следствие переоценки валютной части активов, следовательно, при укреплении рубля данный показатель должен вырасти.
 
 
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Поддержка экономики привела к значительному снижению чистой прибыли, банков, сократившейся в марте текущего года по сравнению с мартом прошлого года почти в 2 раза...
 
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